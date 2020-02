Sebastián Galani, el volante que en 2019 brilló con Coquimbo y que apuesta a ganarse un puesto de titular en la U de Caputto

Entornointeligente.com /

En los últimos años, Universidad de Chile ha confiado en talentos jóvenes para la conformación de su plantel . Esa apuesta le ha traído diversos resultados: Nombres que no pudieron consolidarse, como Felipe Saavedra y Pablo Parra, y otros que de inmediato demostraron estar a la altura.

En este último grupo podría considerarse a un volante de 22 años que fue comprado a inicios de 2019 , pero que recién se incorporó al primer equipo hace un mes: Se trata de Sebastián Galani, un centrocampista que fue figura con Coquimbo y pieza clave en la histórica clasificación de los piratas a la Copa Sudamericana.

Noticias relacionadas Los puntos altos que tuvo la U ante Internacional y la ilusión que se le abre de cara a la revancha “Pinilla me felicitó”, “vengo a representar la bandera de Venezuela”… Las mejores frases de los 4 refuerzos que presentó la U El “Seba” fue uno de los puntos altos en el empate ante Internacional de Porto Alegre. Fue el barómetro de los azules, marcando el equilibrio y las transiciones en el mediocampo .

En entrevista con Emol, confiesa que lo vivido en el Nacional pudo haberse no dado. “Era un objetivo estar acá, me quedé. Sabía que hay una competencia sana. Ahora me ha tocado jugar y hago lo que sé hacer, lo que me pide el ‘profe’ (Hernán Caputto)” , afirma con un dejo de satisfacción.

Que Galani haya destacado ante el gigante de Porto Alegre no es mera casualidad. Durante todo el 2019 gozó de mucha continuidad con la camiseta de Coquimbo : Jugó 24 compromisos como titular y totalizó 2248 minutos. Números con los que convenció a Caputto para mantenerse en el CDA.

La alegría por su Coquimbo y su ilusión de cara a la revancha Al ser consultado por lo que le pide el entrenador, Galani revela que su labor es ser el mejor socio de Camilo Moya.

“Me piden que colabore en esa zona, para darle equilibrio al equipo, ya que nuestros laterales suben bastante” , precisa el centrocampista.

Y si bien Galani está concentrado en los objetivos de su escuadra, no puede dejar pasar la actualidad de Coquimbo Unido, club donde se formó y que goleó 3-0 a Aragua en su estreno en la Sudamericana.

” Tengo grandes compañeros en Coquimbo y espero que les vaya bien en la Sudamericana. Veníamos de Primera B, logramos el ascenso y después volvimos a meter al equipo en un torneo internacional. Fue un tremendo año, participé harto en el torneo “, explica.

Finalmente, Galani no esconde la ilusión de seguir con vida en la Libertadores. El próximo 11 de febrero la U se presentará en Porto Alegre sabiendo que si marca un tanto podría complicarle la llave a los brasileños.

“Acá nos cerramos bien y logramos mantener el arco en cero. Lamentablemente la expulsión de Walter (Montillo) nos condiciona, pero hay que apostar a jugar un gran partido allá” , asegura.

Son las sensaciones de este volante, que recién en el compromiso ante Inter se hizo más conocido para algunos hinchas universitarios. Lo cierto es que hace rato viene demostrando un gran rendimiento en el fútbol chileno y está llamado a ser una de las revelaciones de la temporada… ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com