Sebastián Caicedo aclaró que no es gay y reveló por qué no está con Carmen Villalobos

El 18 de julio, Carmen Villalobos confirmó mediante un video compartido en su cuenta de Instagram que la relación de 13 años con su pareja Sebastián Caicedo había llegado a su final , sin embargo, no fueron más los detalles que la actriz barranquillera quiso compartir con su más de 20 millones de seguidores, a quien aprovechó para pedirles mucho respeto en este momento tan difícil.

Pese a que luego del video de Carmen Villalobos, su ex pareja Sebastián Caicedo compartió una imagen de un fondo negro en la que escribió: «Vuela tan alto como puedas», el actor bogotano de 40 años, no se había referido al hecho por ninguna red social o medio de comunicación, no obstante, como era de esperarse él tenía que dar su versión de los hechos y un clip fue la manera en la que también se expresó.

Por medio de unas historias en Instagram, Sebastián Caicedo agradeció a quienes desde un principio apoyaron su relación con Carmen Villalobos, pero lo que más llamó la atención de los internautas fue que el actor aclaró que el matrimonio no se terminó por una infidelidad o porque él fuera ‘gay’ como lo han dicho algunos medios, sino porque sus vidas tomaron rumbos distintos.

«Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay, simplemente, como también ella lo expreso la vida no llevo a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor, ese mismo amor que siempre nos caracterizó. También como lo dijo Carmen solo me voy a referir a este tema en esta ocasión», fueron las palabras de Sebastián Caicedo.

Asimismo, Sebastián Caicedo también pidió nuevamente respeto para la difícil situación y envió bendiciones a todos sus seguidores.

Sebastián Caicedo aclaró por qué se separó de Carmen Villalobos:»No le fui infiel ni soy gay» pic.twitter.com/EOlniIrNsB

— La Mega (@LaMega) July 23, 2022

