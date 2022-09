Sebastián Almada a dos orillas: «Trabajar con Tinelli siempre ha sido muy cómodo para mí»

Entornointeligente.com /

El año pasado Sebastián Almada estuvo La peluquería de Don Mateo, Masterchef Celebrity y Máximo 90 , además hizo teatro. Antes de empezar el año sabía que en 2022 no iba a poder dedicarle tanto tiempo a la pantalla. Se mantiene en la conducción del programa de turismo junto a Soledad Ortega y se sumó como jurado del ciclo de Marcelo Tinelli , Canta conmigo ahora . Sobre su presente, Almada charló con El País.

—Hace unas semanas te sumaste como jurado de Canta conmigo ahora , ¿cómo surgió eso?

—Me convocaron para todo el ciclo, pero haciendo Máximo 90 en Uruguay no podía estar toda la temporada allá como jurado, así que voy cuando puedo. Además, trabajar con Tinelli siempre ha sido muy cómodo para mí, y ya hace 25 años que laburamos juntos.

—¿Pasó tanto tiempo?

—Sí, este año se cumple el cuarto de siglo. Tenía 22 años cuando entré a Telefé y fue una escuela para mí. En los ratos libres me quedaba en el canal y miraba como editaban, el manejo de las cámaras, lo tomé como un aprendizaje. Estuve con Marcelo 10 años ininterrumpidamente, después entrando y saliendo y haciendo de todo un poco. Pero sí, ya hace 25 años que trabajo sin parar en Buenos Aires. Además de trabajar con Marcelo estuve en Pol-ka, hice teatro, de todo.

Sebastián Almada en «Canta conmigo ahora». Foto: Captura de YouTube —Este año has hecho más shows en teatro que televisión.

—Sí, también hice una película que se estrena este año (ver recuadro), y no podía agarrar más programas de televisión porque no me daba el tiempo. Por eso me armé el año así, sabiendo que iba a hacer mucho teatro con el unipersonal Almada en desconcierto y el espectáculo con la banda, Almada y sus gracias. Son dos shows diferentes que tengo y llevo a todas partes. El otro día estuve en Tigre porque tengo la suerte que me conocen en los dos lados del río y puedo hacer shows ahí también. No soy Natalia Oreiro pero vendo entradas en los dos países.

—Se da una casualidad en la televisión uruguaya el que estés en dos canales a la vez.

—Yo estoy en Canal 13 haciendo Canta conmigo ahora que acá lo compró Canal 12 y lo emite, pero en Uruguay trabajo en Canal 10, no en otra pantalla. No es que trabaje en dos canales uruguayos a la vez, trabajo en uno acá y en otro de Argentina.

—¿Cómo fue volver a hacer Máximo 90 y en qué se diferencia de la primera temporada?

—La segunda fue mucho más divertida y más larga de hacer, además con el equipo muy afianzado. No solo los técnicos, también con Soledad Ortega en esta dupla que hacemos. Hasta nosotros nos sorprendemos de nuestra química y cómo nos complementamos. Es una constante que la gente nos diga eso, y lo sentimos así. Es un placer trabajar con este equipo, así que haría Máximo 90 diez años seguidos porque nos divertimos mucho. La primera temporada duró 10 programas, ahora son 21 capítulos, recorrimos los 19 departamentos y le fuimos agarrando la mano. Después de la experiencia de la temporada anterior, esta segunda nos salió mucho mejor.

Soledad Ortega y Sebastián Almada en «Máximo 90». Foto: Difusión —Volviendo a Canta conmigo ahora . ¿Cómo es integrar ese jurado junto a 99 colegas?

—Al principio me parecía raro el que haya 100 jurados y con Marcelo haciendo otra cosa, pero es un programón. Desde el primer día quedé maravillado con la escenografía, la producción y mis compañeros de jurado. Son unas bestias cantando porque no es que pusieron un par y rellenaron el resto de los lugares. Me convocan porque soy músico, no es que llamaron a otro actor que hacía cámaras ocultas con Tinelli para llenar los espacios, no. Entonces me encontré con un programa divertido de grabar, divertido de ver y con muy buenos compañeros.

—¿Cómo es el mecanismo de ustedes como jurados?, ¿les dan alguna instrucción antes de que aparezcan los participantes?

—No, es lo que se ve y está buenísimo que no nos digan nada, ni qué canción van a cantar porque a veces uno se predispone. Eso está muy bueno porque sos vos con tu voto, si te gusta te levantás y sino quedás sentado, y es maravilloso que 100 personas se pongan de acuerdo para algo. Eso es lo que hace divertido al programa.

Sebastián Almada. Foto: Estefanía Leal —¿Y cómo son las previas a la filmación?

—Son geniales. Hay muchos cantantes muy buenos y media hora antes de grabar algunos cantan en vivo. El otro día estaba el Chaqueño Palavecino, El Puma Rodríguez, Cucho de Los Auténticos Decadentes, Manuel Wirtz, Los Caligari, Román el Original, Celeste Carballo y era un recital. Encima me pagan por venir a escucharlos. Por eso me encanta. Me acuerdo que cuando laburé en Morfi con Gustavo Rozín que conmigo siempre fue un fenómeno y lamentablemente perdimos, disfrutaba mucho del programa porque iba y disfrutaba de recitales de gente grossa, gratis. Acá me pasa lo mismo, y un programa donde se cante para mí es ideal porque yo soy músico antes que actor. Por eso mismo me encanta el formato.

más También llega al cine junto a Leonardo Sbaraglia Hace 25 años que Sebastián Almada cruzó el charco y se convirtió en uno de los nombres conocidos de la televisión y el teatro argentino. Este año será su debut en el cine y llega de la mano de Ariel Winograd y Leonardo Sbaraglia . Almada dice que trabajar con Sbaraglia «fue tremenda experiencia porque estamos hablando de uno de los actores más prolíficos de Argentina». Misma emoción muestra al hablar del director Winograd y sus compañeros de elenco, entre los que están Carla Peterson, Cecilia Dopazo y Luis Luque. La comedia basada en hechos reales se llamará El gerente y se estrenará en noviembre. También llegará a Paramount+ esta historia sobre el gerente de Noblex, quien prometió regalar televisores si Argentina no clasificaba al mundial de Rusia.

