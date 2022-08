Sebastian Yatra: «Es bonito ir a un show y uno conscientemente guardar el celular»

Entornointeligente.com /

El título del más reciente de Sebastian Yatra, «Dharma», viene de las enseñanzas que le ha dado el budismo sobre el presente, el estado de consciencia y de aceptación de la realidad y los sentimientos, algo que el cantautor colombiano, de 27 años, trata de llevar a la realidad.

«La estoy inculcando mucho en mi vida y le he bajado un poco al acelerador mental de estar todo el día necesitando algo, o vivir con esa ansiedad de qué sigue, qué hago», dijo. «Estoy dejando que la vida me lleve y me sorprenda, gozando show por show».

Al público le pidió dejarse llevar también por este enfoque al estar en los conciertos.

«Es bonito ir a un show y uno conscientemente guardar el celular, hacer un video que quieras hacer, un video o dos videos, pero el resto tener el celular guardado, si no te pasas la mayoría del show mirando tu Instagram o tus redes», dijo.

Su tour por EE.UU. A punto de comenzar su primera gira en solitario por Estados Unidos, el astro colombiano Sebastián Yatra comparte parte de sus ilusiones por llegar a ciudades de ese país por primera vez, montarse en un autobús y sobre todo disfrutar el presente con sus admiradores.

La gira, que arranca el jueves en el Smart Financial Centre de Houston, lo llevará a San Antonio, Phoenix, San Diego, Seattle, Portland, Las Vegas, Atlanta, Miami, Washington, Nueva York y Boston, entre otras ciudades. También pasará por Toronto, Canadá, el 18 de septiembre y San Juan, Puerto Rico, el 12 de noviembre.

Yatra ya se ha presentado en México, España, Chile y Argentina con su Dharma Tour. A finales de octubre llegará a Colombia.

«Voy a estar en lugares en donde nunca había ido antes, me emociona también conocer ciudades como Seattle», dijo Yatra en una entrevista con The Associated Press por videollamada desde Santa Cruz, Bolivia, otros de los países hasta donde lo ha llevado la gira.

Yatra conoce bastante el ambiente de los conciertos en Estados Unidos tras haber girado con Ricky Martin y Enrique Iglesias en 2021 y con Manuel Turizo en 2018. En este momento, y tras la pandemia, agradece especialmente al público que lo espera.

«En momentos en el que económicamente las personas están muy afectadas no hay de pronto la misma abundancia que había antes y las personas, sin embargo, están haciendo un esfuerzo para sacar de su bolsillo para venir a acompañarnos en un show», dijo. «Me hace sentir muy orgulloso que no es un show que se trata sobre mí, sino que es de todos y todas las personas que puedan ir».

Yatra se dijo ilusionado de poder encontrar la diversidad de nacionalidades latinoamericanas reunidas en los foros estadounidenses.

Su disco A fines de julio Yatra lanzó «Dharma +», la versión deluxe de su más reciente álbum de estudio, que incluye un remix de su éxito «Tacones rojos» realizado por el DJ holandés Tiësto.

«Contigo» con Pablo Alborán es otra de las canciones de «Dharma +». Para este tema Alborán y Yatra filmaron un video en el que tocan el piano en plena Plaza España en el centro de Madrid, mientras el público sorprendido se congrega a su alrededor.

Un tercer tema nuevo de «Dharma +» es «TV» una canción alegre que Yatra interpreta en solitario.

