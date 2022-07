Sebastian Vettel se retira

Entornointeligente.com /

Sebastian Vettel ha hecho oficial su retirada de la Fórmula 1 tras la presente temporada 2022. El piloto, de 35 años, es cuatro veces campeón del mundo (2010, 2011, 2012 y 2013) y ya a principio de temporada dejó entrever sus intenciones. Pero es ahora cuando ha anunciado que deja los coches para empezar otra carrera fuera de los circuitos: la familia y otros muchos intereses.

El alemán se ha subido al podio en 122 ocasiones hasta ahora, con 53 victorias, muchas de las cuales le sirvieron para ganar sus cuatro títulos mundiales, todos ellos al volante de Red Bull, donde estuvo de 2009 a 2014.

Su última victoria fue en el Gran Premio de Singapur de 2019 con Ferrari, escudería que defendió entre 2015 y 2020, y su último cajón, su segundo puesto en Azeirbayán el año pasado con Aston Martin, su equipo desde 2021. También pilotó en sus inicios para Sauber y Toro Rosso.

En su anuncio, incide en su pasión por este deporte, pero también indica las razones de su retirada: «Ha sido central en mi vida, pero también hay una vida fuera de la pista. Ser piloto no es lo único que me define. ¿Quién soy? Soy Sebastian, padre de tres niños y marido de una maravillosa mujer. Estoy obsesionado con la perfección. Soy tolerante y defiendo que todos tenemos los mismos derechos sin importar cómo seas, de dónde vengas o a quién ames. Me encanta estar en la naturaleza y me encantan sus maravillas. Soy cabezota e impaciente. Puedo ser realmente irritante. Me gusta hacer sonreír a la gente. Me gusta el chocolate y el olor del pan recién hecho. Mi color favorito es el azul. Creo que en el progreso y en que cada pequeño detalle puede marcar la diferencia. Soy optimista y creo que la gente es buena».

Y esto es lo que Vettel quiere a partir de ahora: «Más allá de las carreras, he creado una gran familia y me encanta tener cerca de ella. Tengo muchos intereses fuera de la Fórmula 1. Mi pasión por la Fórmula 1 viene con muchos sacrificios y te quita mucha energía. Comprometido con lo que creo que es correcto, no hay espacio para esto y mi deseo de ser un gran padre y marido. Mi objetivo ha cambiado de ganar carreras a ver crecer a mis hijos, ayudarles cuando se caigan, estar ahí para escucharlos cuando me necesiten y no decirles adiós. Y, sobre todo, ser capaz de aprender de ellos y de que me inspiren».

