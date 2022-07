Sebastian Vettel se despide de la Fórmula 1 a finales de año

Entornointeligente.com /

El cuatro veces campeón mundial, Sebastian Vettel, anunció que se retira de la Fórmula 1 a finales de este año.

Tras el fin de su contrato con la escudería Aston Martin y semanas de rumores sobre que pasará con su futuro; el piloto alemán de 35 años de edad, confirmó que se retirará del deporte a finales de 2022.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Instagram antes del Gran Premio de Hungría de este fin de semana; la decimotercera prueba de la temporada y última carrera antes de la pausa de agosto.

Igualmente, dejó claro que quiere pasar más tiempo con su familia además de enfocarse en los temas ambientales; a los que ha dedicado cada vez más tiempo en los últimos años.

«Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por los campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarles a levantarse cuando se caen; escucharles cuando me necesitan, no tener que despedirme y, lo más importante, poder aprender de ellos y dejar que me inspiren», dijo.

