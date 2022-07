Sebastian Vettel dice adiós a las carreras de la Fórmula 1

Entornointeligente.com /

El piloto alemán Sebastian Vettel EFE Parte del viaje es el final. El piloto alemán Sebastian Vettel, de la escudería Aston Martin Aramco Cognizant, anunció su retirada de la Fórmula 1 (F1) en su cuenta oficial de Instagram. Vettel, a quien se le considera uno de los más grandes pilotos en la historia de la F1, afirmó que esta temporada 2022 será su última como corredor, por lo que el Gran Premio de Abu Dabi el próximo 20 de noviembre será su carrera final.

A pesar de no tener muy claras sus metas luego de la retirada, aseguró que desea compartir más tiempo con su familia y que no ha olvidado que es padre.

«La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en esto; al final del año, quiero tomarme un tiempo más para reflexionar sobre lo que haré a continuación. Tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia. Mis objetivos han pasado de ganar carreras, a ver a mis hijos crecer», relató el alemán de 35 años durante el vídeo anunciando su retiro.

Y continuó, «durante los últimos dos años he sido piloto del equipo Aston Martin Aramco Cognizant Fórmula 1 y aunque nuestros resultados no han sido tan buenos como esperábamos, tengo muy claro que todo lo que un equipo necesita se está armando. Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula 1 no podría existir».

Vettel se retirará luego de haber ganado cuatro mundiales de F1 durante su carrera. EFE Palabras de sus competidores y equipo

Vettel es todo un ídolo en el pavimento y también fuera de él, por lo que no es de extrañar que pilotos de otras escuderías hicieran un eco al recibir esta impactante noticia en el mundo automovilístico.

Uno de ellos fue el español Fernando Alonso de la escudería francesa Alpine, quien durante una conferencia de prensa celebrada por el asturiano en el motorhome de Alpine en el Hungaroring de Hungría, expresó sus buenos deseos de cara al futuro de Vettel.

«Tuvimos buenas batallas, porque yo estaba ahí cuando él ganó sus mundiales. Es un gran campeón y una buena persona, con muy buenos valores. Le deseo lo mejor, y entiendo su decisión. En Austria coincidimos en el mismo hotel y lo vi muy contento con su familia, que es muy buena. Le deseo que sea muy feliz», exclamó Alonso.

Otro de los pilotos fue el español Carlos Sainz (Ferrari), quien declaró durante una conferencia de prensa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) celebrada en Budapest, que el alemán ha sido todo un «modelo a seguir» y que siempre ha sido una persona muy amable.

«A Sebastian le deseo todo lo mejor en el futuro. Siempre fue un modelo a seguir; para mí fue un privilegio estar en el simulador en la época en la que él ganaba mundiales. Siempre fue muy amable y me daba buenos consejos. Le deseo todo lo mejor en un futuro y que sea muy feliz con su familia», dijo Sainz.

Por otra parte, Mike Krack, director del equipo de Aston Martin al cual pertenece Vettel, tuvo también palabras de agradecimiento y aprecio hacia el alemán una vez anunciado su retiro.

«Sebastian es un excelente piloto, rápido, inteligente y estratégico, y por supuesto vamos a echar de menos esas cualidades. Sin embargo, todos hemos aprendido de él, y el conocimiento que hemos obtenido al trabajar con él seguirá beneficiando a nuestro equipo mucho después de su partida».

Un tetracampeón en números

Vettel, desde su debut en el año 2007, ha estado en las escuderías de BMW Sauber (piloto de prueba y posteriormente piloto de reserva), Toro Rosso, Red Bull, Ferrari y actualmente en el Aston Martin.

El alemán debutó en la F1 con la escudería de BMW Sauber en el Gran Premio de Estados Unidos en 2007 al salir de la séptima posición y finalizando en la octava. Este histórico momento le permitió convertirse en el piloto más joven (19 años y 349 días) en la historia de la F1 en conseguir algún punto superando a Jenson Button, quien con 20 años y seis días finalizó en la sexta posición en el Gran Premio de Brasil en 2000.

Su primera victoria en la F1 llegaría con la escudería italiana de Toro Rosso en el Gran Premio de Italia en 2008. Durante el año 2009 se hace oficial su contratación por parte de la escudería de Red Bull en donde haría historia al conseguir cuatro títulos mundiales de la F1 y de manera consecutivas (2010, 2011, 2012 y 2013) siendo el corredor más joven en conseguir este hito en el máximo circuito automovilístico.

Vettel se encuentra entre los máximos ganadores de mundiales de la F1, tan solo superado por Michael Schumacher (7), Lewis Hamilton (7) y Juan Manuel Fangio (5) y comparte la tercera posición con Alain Prost (4).

Hasta el momento Vettel cuenta con 53 victorias, 57 pole position y 122 podios. Su mejor campaña fue en el campeonato de 2013 cuando logró la suma de 397 puntos.

Así como numerosos campeonatos, también ostenta diferentes récords. Es el piloto más joven en conseguir una pole position en la F1 (Gran Premio de Italia en 2008 con 21 años y 73 días), piloto con más poles en una temporada (15), mejor promedio de puntos por carrera (9,54), segundo piloto con más puntos conseguidos en una temporada (397 puntos), piloto más joven en ganar el Campeonato del Mundo (temporada 2010 con 23 años y 135 días), piloto con más victorias consecutivas (9), piloto más joven en ser subcampeón del Mundo (22 años y 121 días), y muchos otros más.

Actualmente con la escudería Aston Martin, Vettel se encuentra en la posición décimo cuarta de 21 pilotos, aún con 10 carreras por disputarse.

El legado y las carreras de Sebastian Vettel serán un recuerdo que perdurará por siempre en el pavimento de los Grandes Premios de los Mundiales. Cuatros campeonatos consecutivos a una edad muy joven no es nada sencillo, pero para el alemán todo fue siempre posible.

