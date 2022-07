Sebastian Vettel anuncia fim da carreira: «Os meus objectivos mudaram»

Entornointeligente.com /

Sebastian Vettel , conhecido piloto de Fórmula 1 , anunciou esta quinta-feira o fim da sua carreira no final da temporada de 2022.

O alemão anunciou a sua decisão na página do Instagram , onde é seguido por milhares de fãs. Vettel explicou que os seus «objectivos mudaram».

«Amo este desporto. Tem sido central na minha vida desde que me lembro. Mas, tal como há vida na pista, há vida fora dela também. Ser um piloto de competição nunca foi a minha única identidade.»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Vettel (@sebastianvettel)

Vettel aproveitou o vídeo que gravou para explicar que é «pai de três crianças e marido de uma mulher fantástica» e que o compromisso com a carreira dificulta o seu desejo de ser «um óptimo pai e marido».

«Os meus objectivos mudaram. Passei de querer ganhar corridas e vencer campeonatos para querer ver os meus filhos crescer, passar-lhes os meus valores, ajudá-los quando caem, ouvi-los quando precisam de mim, não ter que dizer adeus e, mais importante, ser capaz de aprender com eles», disse.

Nos últimos dois anos o piloto alemão tem corrido pela equipa Aston Martin . Para Mike Krack, chefe da equipa, o «Sebastian é um condutor soberbo – rápido, inteligente e estratégico».

«A equipa Aston Martin Aramco Cognizant Formula One é um grande projecto, com potencial ilimitado, e o trabalho de base que Sebastian fez no ano passado, e que ainda está a fazer este ano, é crucial», pode ler-se no comunicado da equipa.

«A minha melhor corrida? Ainda está por vir» No vídeo, Sebastian Vettel partilhou que a sua melhor corrida «ainda está por vir».

«O tempo é uma estrada de sentido único. Estou ansioso por correr em pistas desconhecidas e encontrar novos desafios. As marcas que deixei na pista vão lá ficar até que o tempo e a chuva as façam desaparecer. Novas marcas serão feitas. A próxima curva está em boas mãos porque a nova geração já começou a virar», concluiu o piloto metaforicamente.

No Twitter , a notícia avançada pela conta oficial da Fórmula 1 foi recebida com tristeza por parte dos fãs, que agradecem à «lenda» e a «um dos melhores» deste desporto.

We will miss you, Seb �� #F1 #ThankYouSeb pic.twitter.com/eEJ8zE6aih

— Formula 1 (@F1) July 28, 2022 Nos últimos 15 anos, o alemão conquistou 53 vitórias, 57 pole positions, 38 voltas mais rápidas, 122 pódios, quatro títulos mundiais e 16 épocas na Fórmula 1.

Vettel é actualmente o terceiro piloto com mais triunfos na F1, apenas atrás de Lewis Hamilton e Michael Schumacher. «Obrigada por me deixarem partilhar a pista convosco. Adorei todos os minutos», despediu-se o piloto dos fãs e colegas de Fórmula 1.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com