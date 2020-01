Sebastián Guayasamín presentó su Chevrolet Trailblazer antes del inicio de la primera etapa del Dakar

Entornointeligente.com /

LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín hizo la presentación oficial de su vehículo este sábado 4 de enero de 2019, un día antes del inicio de la primera etapa del rally Dakar, que se lleva a cabo en el desierto de Arabia Saudí desde el domingo 5 de enero. Junto a su copiloto, el argentino Mauro Esteban Lipez , subieron su Chevrolet Trailblazer al podio.

“Estamos muy emocionados. Somos de Ecuador , en Sudamérica “, dijo Guayasamín a los reporteros que se encontraban en el lugar. A continuación, bajó del vehículo con la bandera tricolor , dio la vuelta a su auto y se paró frente al público sosteniendo el símbolo patrio.

“Hemos venido desde el otro lado del mundo. Hay solo cinco sudamericanos que van a competir en el rally Dakar en autos, así que estamos muy emocionados y les agradecemos mucho. Esta es mi primera vez en Oriente Medio y me siento muy contento con su cultura . Me han hecho sentir muy cómodo. Muchas gracias. Tenemos mucha expectativa para esta asombrosa carrera”, aseguró.

Después de la ceremonia, Guayasamín posteó en su cuenta de Instagram la transmisión de su presentación . “¡La emoción de representar a tu país es indescriptible! Gracias, amigos, por su cariño”, escribió en su perfil.

El pasado 3 de enero de 2020, el ecuatoriano hizo las pruebas técnicas y mecánicas correspondientes en su vehículo . En esta no hubo sorpresas. Todo marchaba en orden para el inicio del rally. Esta es la sexta ocasión en que Guayasamín participa en un Dakar, mientras que para su copiloto es la segunda.

Tras la versión atípica y concentrada del pasado año en Perú , el Dakar vuelve a recuperar en territorio saudí todas las dimensiones monumentales que siempre lo caracterizaron, con un recorrido que en total alcanzará casi los 8 000 kilómetros.

El tour que la caravana del Dakar dará por la península arábiga equivale a cruzar el océano Atlántico . Tendrá en total casi la misma distancia que existe en línea recta entre Madrid y Cancún ( México ). De todo ese recorrido, más de 5 000 kilómetros serán cronometrados.

Del más del medio millar de concursantes , solo 12 serán mujeres , lo que representa un 2,10% de cuota femenina . Apenas un vehículo estará integrado únicamente por mujeres. Se trata del UTV (buggy ligero) pilotado por la italiana Camelia Liparoti junto a la alemana Annett Fischer como copiloto.

Por el podio de salida de Yeda , la segunda ciudad más grande de Arabia Saudí y principal puerta de salida al Mar Rojo, pasaron 144 motos, 83 coches, 46 camiones, 46 UTV (buggys ligeros) y 23 quads.

