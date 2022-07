«Señales deben ser permanentes» y «más vale tarde que nunca»: Reacciones al anuncio de ampliar querellas contra Llaitul

Entornointeligente.com /

Diferentes reacciones dejó en el mundo político el anuncio del Gobierno de ampliar dos querellas en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul, por los dichos en los que reivindicó una serie de atentados ocurridos durante las últimas semanas en la macrozona sur.

La información fue dada a conocer esta tarde la ministra del Interior, Izkia Siches, quien detalló que además se solicitarán diligencias investigativas al Ministerio Público para avanzar en las indagatorias contra el dirigente mapuche.

Desde el Congreso, tanto en la oposición como en el oficialismo valoraron la decisión del Ejecutivo, que supone un cambio de postura en relación a lo planteado en principio desde el Gobierno.

Esa fue la visión, por ejemplo, del presidente de Renovación Nacional, senador Francisco Chahuán, quien afirmó que «el Gobierno nuevamente llega tarde respecto de Héctor Llaitul y de la violencia en las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos, por lo que hacemos el llamado para que el anuncio que ha hecho, aunque sea a destiempo, permita devolverle la tranquilidad a los vecinos y ciudadanos de esas regiones y esperamos que se una a las querellas que ya presentamos. Nosotros presentamos cinco querellas, una directamente contra de Héctor llaitul y esperamos que apoye cada una de las acciones legales que hemos iniciado».

La diputada del mismo partido, Carla Morales, señaló por su parte que «tendremos que esperar a que las cosas se pongan más peligrosas para la gente del norte, la macrozona sur y ahora en la región de Los Ríos para que este Gobierno decida actuar decididamente. Es lamentable que el propio Gobierno tenga terror de perseguir a delincuentes que tienen toda la libertad para expandir el miedo en nuestro país».

Mientras que su par Camila Flores i ndicó que «el Gobierno no se atreve a presentar una querella contra Héctor Llaitul. De alguna manera los tiene inhibidos absolutamente y lo que hacen es ampliar las diligencias respecto de otras ocasiones que había presentado el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera y no se atreven ellos mismos a iniciar sus propias acciones».

Asimismo, Miguel Mellado (RN) complementó que «nosotros hubiéramos esperado que el Gobierno se hubiese querellado por Ley de Seguridad del Estado pero ya es beneficioso el cambio de tono de la mañana a la tarde del Gobierno al decir que las palabras de Héctor Llaitul son constitutivos de delito. Pero si son constitutiva de delito, obviamente un funcionario público debe actuar de inmediato y eso significa hacerse parte de las querellas que ya están, pedir diligencias o ampliar las que ya hay».

Desde la UDI, en tanto, el jefe de bancada de diputados, Jorge Alessandri, afirmó que » le pedíamos al Gobierno una voltereta, esta vez una voltereta positiva, que fuera de enmendar el rumbo. Y finalmente después de algunas horas la ministra lo ha anunciado. Así que lo celebramos, lo felicitamos, porque la señal era demasiado mala. La señal de dejar dichos como los de Llaitul sin querella era nefasta para nuestras policías, para los vecinos de La Araucanía, del Biobío y de todo Chile. Así que bien por el cambio de rumbo de la ministra del Interior y ojalá estas decisiones se tomen siempre con una sola línea».

Y el senador del mismo partido, Iván Moreira, llamó a la ministra Siches a «no temerle a hacer lo correcto siempre. Se valora que ante el error se rectifique; pero estas señales deben ser permanentes y acompañadas de acciones concretas en el combate al terrorismo que viven miles de familia en el infierno de la macrozona sur. Llaitul es un desalmado terrorista que llama a la rebelión armada, que debe ser encarcelado y no puede el Gobierno darle privilegios porque eso es ‘impunidad'».

En Evópoli, quien reaccionó fue el senador Felipe Kast. «Más vale tarde que nunca. Valoramos que el Gobierno haya rectificado y que esté dispuesto a incluir a Héctor Llaitul en la querella criminal. Lo que sí, necesitamos saber si va a utilizar la Ley de Seguridad del Estado. Esta es una herramienta vigente y fundamental para la persecución del crimen organizado».

El diputado republicano, Juan Irarrázaval, también se refirió al anuncio y aseguró que «Héctor Llaitul es el nuevo Pablo Escobar de Sudamérica. Ha tenido completamente acorralado al Gobierno y es una lástima que el Gobierno al fin reacciones, pero solamente con una lógica electoral y recién se allane a defender a los chilenos. Basta de ambigüedad, los errores del Gobierno cuestan vidas».

Opinión parecida a la de su par, Mauricio Ojeda. «Este gobierno se está cada día pareciendo más a un parto, hay que sacarle con fórceps cosas que son de toda lógica. Llaitul debe estar en la cárcel y el Presidente Boric por alguna razón lo protegía».

En tanto, Stephan Schubert , diputado independiente pro Republicanos afirmó que «lo que en la mañana eran sólo ideas ahora son hechos graves. Cuando en la mañana no era necesario interponer una querella hoy día se están ampliando las querellas para abordar las amenazas. Nos parecía extraño que el Gobierno no tuviera la determinación de enfrentar a estos grupos que están amenazando abiertamente al Estado».

Centroizquierda también celebra anuncio

Por su parte, la centroizquierda también resaltó el anuncio del Ejecutivo y destacó la relevancia de que el Gobierno forme parte del proceso contra el líder de la CAM.

Así lo afirmó el senador DC Matías Walker: «Creo que más vale tarde que nunca. Me parece bien que el Gobierno haya estuchado al fiscal nacional, haya escuchado a la vocera de la Corte Suprema y finalmente haya ampliado la querella. Me parece fundamental que se incluyan en la querella las amenazas de esta semana. Es muy importante ser querellante porque de esa manera el Gobierno como querellante puede pedir diligencias, puede ser parte, puede oponerse a algunas medidas que puedan decretar eventualmente los propios tribunales de justicia o el Ministerio Público».

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), subrayó que «la reivindicación de la violencia no es tolerable en democracia y debe ser perseguida con decisión y firmeza, sin medias tintas. El estado de derecho no pueden claudicar ni ser débil frente a la amenaza del terrorismo. Ley de Seguridad Interior del Estado para Llaitul».

Mirada similar a la expresada por el diputado PS Jaime Naranjo. «Considero que quienes fomentan y hacen gárgaras con la violencia están provocando al Estado y al gobierno. De tal manera que el que siembra vientos de violencia cosecha la aplicación de la ley y de las normas constitucionales. Es importante que quienes propician y fomenta la violencia verbal y de hecho no pueden quedar en la impunidad», sostuvo.

Mientras que la legisladora PC María Candelaria Acevedo señaló que «hay acciones y declaraciones, y si el Gobierno va a ampliar dos querellas contra Llaitul, debe tener los antecedentes suficientes para acreditar un delito. En la misma línea y siguiendo la lógica de perseguir amenazas, me parece que es importante que también sean evaluadas las palabras de Pedro Pol quien abiertamente amenazó y pasó por encima de miles de torturados en dictadura, así como de familias que aún no saben que ocurrió con sus seres queridos, vulnerando gravemente los derechos humanos».

El integrante de Acción Humanista, diputado Tomás Hirsch, calificó de «inaceptables» las declaraciones de Llaitul y afirmó que «nos parece razonable que el Gobierno se querelle». «Los humanistas desde siempre hemos rechazado toda forma de violencia, la que ejerce el Estado, la que puedan ejercer distintas organizaciones o cualquier persona en forma individual. Toda la violencia para nosotros va contra la visión y la mirada del humanismo. Por lo mismo cuando alguien está planteando el sabotaje a distintas instalaciones, para nosotros es totalmente inaceptable».

En tanto que el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez defendió que «en el derecho procesal penal existe la acumulación de causas, la agregación de antecedentes a la carpeta investigativa y otras herramientas que hacen absolutamente innecesaria la presentación de nuevas querellas a un mismo sujeto que ya tiene tres causas abiertas, entonces me parece de una ignorancia supina reclamar por algo que no sería económico procesalmente. Cuando reclaman, que no se olviden que este gobierno se está haciendo cargo de un fracaso de loa gobiernos anteriores y que a la luz de la evidencia, lo está administrando con mayor virtuosidad entendiendo que hay un rol político que otros no se atrevieron a cumplir». ¿Encontraste algún error? Avísanos

