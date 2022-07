Señalan necesidad de reformas más profundas en las políticas del Estado para mantener el crecimiento económico

Entornointeligente.com /

Foto: Tairy Gamboa – Publicidad – Si no se implementan reformas más profundas en las políticas económicas del Estado, como crear estímulos para atraer inversiones , garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas , hacer más eficientes los servicios públicos , salarios dignos para los empleados públicos, una política adecuada para atender la pobreza, resultará difícil mantener el crecimiento, advierte el economista Asdrúbal Oliveros.

Advierte que para que el crecimiento de la economía pueda mantenerse en el tiempo, lo que es muy importante para Venezuela, porque somos una economía enana, equivalente al 20% de lo que éramos en el 2012, entonces hace falta crecer por mucho tiempo con tasas altas, pero para eso hacen falta grandes inversiones, acciones del Estado, estímulos al sector privado, aumento de productividad para mejorar el consumo y que la mayoría salga de la pobreza.

Advierte que lo que preocupa a todos aquellos que se ocupan del análisis de estos temas, es que muchos de estos elementos no están presentes, con lo cual con el paso del tiempo, si no se corrigen los problemas estructurales de fondo que tiene la economía venezolana , obviamente ese crecimiento va a ir perdiendo fuerza, se va a ir desacelerando, va a ir cediendo y obviamente Venezuela va a seguir estancada.

– Publicidad – Hace referencia a una figura que utiliza para graficar la situación, afirmando que es una economía » que está estabilizada en el foso», de manera que si no implementamos estos elementos adicionales o más profundos, nos podemos quedar en el foso, con algunas mejoras para algunos, con algunas ciudades que pueden tener más dinamismo, pero sin una mayoría que disfrute de esas bondades, por eso es que he señalado que el tema de la desigualdad no es solo social, es también territorial y también sectorial.

Admite que el crecimiento que se ha registrado el primer semestre, tiene un peso que viene de parte del Estado, porque está en un contexto internacional que ha sido más benevolente, han confluido tres factores que han contribuido a que el Estado tenga más ingresos, afirmando que según sus cálculos 150 % ingresos adicionales que el primer semestre año pasado, debido a que hay más producción petrolera , los precios del petróleo son mayores y hay menor descuento, entonces los tres factores que vienen de un contexto internacional impactado por la invasión a Ucrania , obviamente hace favorable ese flujo de ingresos y esto tiene un impacto muy fuerte en la dinámica de la economía y este es un factor clave de impulso al crecimiento, eso por supuesto arrastra al sector privado, no a todos los sectores sino al sector comercio, alimentos, servicios, salud, tecnología, empaques, que son sectores que reaccionan a ese impulso, entonces tienen allí aspectos ligados a lo internacional, en ese contexto de precios del petróleo que nos ha ayudado a nosotros para este primer semestre, al Estado porque tiene capacidad de gasto, tiene capacidad de intervenir en el mercado cambiario y un privado que también reacciona a estos estímulos.

La pregunta es ¿hasta cuándo se puede sostener esto? ¿Qué pasara cuando los precios petroleros no sean tan altos? ¿Cómo mantienes ese impulso en el crecimiento? ¿Cómo va a hacer el sector privado , que enfrenta hoy día tres grandes problemas: la falta de financiamiento , la voracidad fiscal y un tercer es en dólares el sector privado se hace más caro y pierde competitividad incluso frente a las importaciones, explicando que estos tres desafíos le van a restar capacidad de fuerza al sector privado.

Señala que otro elemento clave es que este crecimiento que está viviendo Venezuela , viene impulsado por el consumo , y esto implica que los salarios tendrían que estar aumentando y lo que están viendo es la caída en términos reales de los salarios, porque si hubo un aumento en términos nominales, cuando vas a ver la capacidad de compra, como la inflación fue mayor, tu perdiste capacidad de compra, si sigue perdiendo capacidad de compra en el tiempo, el impulso al consumo cede, y esto le va a meter freno a aquellos sectores que han venido creciendo con mucho impulso como comercio y servicios, dijo el economista en el Circuito Éxito 99,9 FM.

Texto e imagen de El Impulso

– Publicidad –

LINK ORIGINAL: Descifrado

Entornointeligente.com