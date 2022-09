«Se vino caminando desde Ecuador» Marko revela más detalles sobre «Yoaibimar Marginal» (+Video)

Entornointeligente.com /

El influencer venezolano Markose reunió con la joven tiktoker Yoaibimar la Marginal , viral por su video desde Nueva York. Recientemente el creador de contenido se encuentra de paso por la ciudad de Nueva York para realizar una de sus presentaciones, por este motivo durante un paseo por el icónico Times Square el artista criollo se encontró con la «marginal» una madre guerrera quien con su hijo especial paso por la selva el «Darién» en busca de mejor futuro y llegó hasta Estados Unidos.

Cabe destacar que, Yoaibimar Daal que suma más de 150mil seguidores en Tiktok donde se hizo viral al gritar la canción de Alicia Keys desde el Times Square, se encontró la figura pública quien recreó el video junto a ella y además contó un poco de su emotiva historia para los espectadores.

Asimismo, Marko reveló « Aquí me la encontré, esta princesa, estuvimos hablando y me encanta su historia, se vino con su principe hermoso, está aquí echándole un camión trabajando, se vino desde Ecuador, ella solita con su príncipe y está aquí en Nueva York echándole un camión y me encanta que nos estemos tripiando su contenido y su locura porque ella está trabajando durísimo aquí por su hijo, y me encantó conocer su historia personalmente».

Finalmente, el artista invitó a que la siguieran en sus redes sociales para que no se perdieran su progreso.

