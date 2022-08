¿Se viene una colaboración musical entre Sebastián Yatra y Lasso?

Entornointeligente.com /

El cantante colombiano, Sebastián Yatra, compartió su propia estrofa de Ojos Marrones, el exitoso tema del venezolano Lasso y de inmediato los usuarios en las redes sociales les pidieron a ambos artistas una colaboración musical.

La interpretación de Yatra no solo conmocionó a usuarios de las redes sociales, sino también en el mismo Lasso; quien compartió un vídeo donde se le ve gratamente sorprendido al escuchar a Yatra interpretar su versión de Ojos Marrones.

En el audiovisual se escucha a Lasso decir: «¿Qué pasa si tú que me estás viendo, tuvieras un verso en Ojos Marrones»? Luego, el cantante colombiano, Sebastián Yatra, se animó a componer su parte, y grabó un video a dúo en TikTok,

En su verso, se le escucha cantar a Sebastián Yatra: «El sol brilla en la carretera, y en el retrovisor… imágenes de ti. Dicen que se supera un amor con otro amor, pero no puedo ver el color al mar, me la paso mirando el cielo, pero pasa igual. Ella tiene dos diamantes para mirar, pero sus ojos azules no son tus ojos marones»

Luego, se escucha el coro de la pegajosa canción. Finalmente, Lasso y Sebastián Yatra terminan cantando a dúo: «Nada es igual sin tus ojos marrones».

Finalmente, los seguidores de ambos intérpretes dejaron sus comentarios y, varios pidieron que hicieran un remix juntos: «Necesitamos escuchar esa colaboración, pero completa»; «Queremos remix @sebastianyatra, los amamos a los dos porfis».

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

LINK ORIGINAL: ACN

Entornointeligente.com