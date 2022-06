Se viene otro espectáculo deportivo: Todo listo para la Media Maratón de Cali

Entornointeligente.com /

La Media Maratón de Cali, una de las competencias más importantes y tradicionales de la ciudad, fue presentada oficialmente este jueves en un acto realizado en el Hotel Intercontinental.

Con la presencia del secretario de la Recreación y del Deporte, Carlos Diago; el director de la carrera, Mario Casasfranco, y el representante de la marca patrocinadora New Balance, Miguel Ruge, entre otros, se realizó el lanzamiento.

La New Balance Media Maratón de Cali se correrá el próximo domingo 26 de junio en su versión número veintiuno.

En el lanzamiento de este jueves se dieron a conocer los detalles del recorrido de las tres distancias 21K, 10K y 5K.

En esta ocasión, la carrera tendrá como punto de salida el estadio Olímpico Pascual Guerrero y la meta se encontrará en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio; esto aplica para las tres distancias participantes.

La distancias 21K y 10K tendrán premiación en efectivo para los tres primeros puestos y las categorías recibirán reconocimiento con obsequios de patrocinadores.

La distancia recreativa de 5K contará con premiación en obsequios como reconocimiento al esfuerzo.

Los horarios de la carrera son los siguientes: 21K, 6:30 a.m.; 10K, 6:45 a.m., y 5K, 7:00 a.m.

Es importante resaltar que después de dos años en los que la pandemia cambió la manera de hacer deporte, en esta versión se volverá a contar con los pacers de carrera, representados por el equipo GoodWill Runners Cali.

Este 2022, la inscripción tuvo un costo de $80.000 hasta el 31 de mayo, y se incrementó a partir del 1 de junio a $90.000.

La organización Juancho Correlón, continuando con la construcción de tejido social, invitó a más de 700 niños y niñas de bajos recursos a participar de esta gran fiesta deportiva.

«Un porcentaje del presupuesto que recibimos por parte del Ministerio del Deporte será invertido en las carreras de Cali para invitar a los niños y jóvenes atletas de zonas marginadas de la ciudad», dijo el secretario de la Recreación y el Deporte de Cali, Carlos Diago.

Datos La inscripción incluye: camiseta oficial del evento, número de participación, medalla al cruzar la meta, certificado de participación, fotografía masiva, hidratación, obsequios de patrocinadores.

Se dispondrá de 3 días para entrega de kits (jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de junio de 2022), en el Centro Comercial Chipichape, Bodega 9, segundo piso.

