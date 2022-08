¡SE VIENE! Embracer Group compró los derechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit

Entornointeligente.com /

Embracer Group, el conglomerado sueco de entretenimiento, volvió a dar qué hablar con sus nuevas adquisiciones. Además de absorber cinco compañías relacionadas a experiencias interactivas, publicó que dentro del «combo» absorbió los derechos de la propiedad intelectual de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Este es el resultado de la compra de Middle-earth Enterprises, compañía que tenía en su poder la capacidad de producción de todo lo relacionado con el universo creado por J.R.R. Tolkien. Luego de terminar con la multimillonaria transacción, Embracer Group tendrá poder sobre todas las producciones cinematográficas, videojuegos, merchandising y cualquier tipo de parque temático relacionado con la franquicia.

Además de los derechos sobre Tierra Media, Embracer incluyó en este movimiento la compra de Limited Run Games (compañía productora de ediciones físicas coleccionables de videojuegos), Tripwire Interactive (estudio desarrollador de Killing Floor y Maneater), Singtrix (productora de efectos para juegos rítmicos y karaoke) y Tuxedo Labs (estudio creador del juego Teardown).

Existen muchos rumores sobre cuál es la última compañía que también fue incluida en este movimiento, ya que Embracer solo dio a conocer que se trata de su tercera adquisición más importante. En total, el conglomerado sueco invirtió 788 millones de dólares.

A principios de año, Embracer Group también compró los estudios responsables de Tomb Raider y Deus Ex, junto a las desarrolladoras que formaban parte de Square Enix Europe. Con esta última compra, el conglomerado tiene en sus manos un total de once estudios especializados en desarrollo de videojuegos, quienes a su vez son responsables de las propiedades intelectuales como Destroy All Humans!, TimeSplitters, Timecop, Darksiders, Saints Row, Duke Nukem, Valheim, Killing Floor, Goat Simulator y Little Nightmares II.

