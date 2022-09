Entornointeligente.com /

É previsível que no início do próximo ano, e atendendo aos números da inflação deste ano, as rendas aumentem 5,43% . Tratar-se-á do maior aumento dos últimos trinta anos, num mercado que já está fora de pé para a maioria dos portugueses.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com