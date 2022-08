«Se tiene que volver a la casa»: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay oficializan su candidatura para organizar el Mundial de 2030

Entornointeligente.com /

Este martes desde el Estadio Centenario de Montevideo; Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay oficializaron su candidatura conjunta para organizar la Copa Mundial de la FIFA en el año 2030.

En una conferencia de prensa que contó con los presidentes de las respectivas asociaciones de futbol de los países involucrados sumado al líder de la Conmebol, Alejandro Domínguez ; le dieron el vamos oficial a la candidatura que hasta el momento competirá con la propuesta de España y Portugal.

Por el lado nacional estuvieron presentes el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad , y la ministra del Deporte, Alexandra Benado .

📸 Las autoridades, al finalizar la sesión de trabajo en el Museo del Fútbol, posaron para fotos oficiales en el campo de juego del Estadio Centenario. #Centenario2030 #2030Juntos pic.twitter.com/BdZAJLsMPn

— AUF (@AUFOficial) August 2, 2022

Candidatura 2030 El propio Domínguez resaltó el hecho de que en Uruguay se realizó el primer Mundial de Fútbol en 1930, por lo que argumenta que es importante que los 100 años de la Copa del Mundo sea en el lugar que la vio nacer.

«Estamos contentos que FIFA acepte que esta sea sólo una candidatura. Así como este estadio nos enseñó que no hubo adversidades antes, no habrán adversidades contra esta candidatura. La plata y el lujo pueden hacer excentricidades, pero nadie puede obviar la historia del Centenario o de los estadios icónicos que tiene Paraguay, Argentina y Chile. Es un proyecto que nos tiene que hermanar a todos en este propósito para que se haga realidad el próximo año», sostuvo.

Desde Conmebol indican que la organización contaría con 14 sedes repartida en los cuatro países y que buscan quitarle el sueño a España y Portugal -otra candidatura en conjunto-. «Tenemos una relación muy estrecha y una alianza con UEFA, sabemos que nos encontraremos con intereses para ver que ambas partes podamos lograr el objetivo. Si no, siempre está la democracia.No queremos entrar en una disputa, hay tiempo para que otros países, en otro momento, hagan el Mundial. Lo cierto es que no hay otro 2030. Si no hacemos nuestra parte, no podemos recurrir a lo sentimental y tenemos que estar en condiciones de ser anfitriones, por la historia que tenemos en nuestras espaldas», resaltó Domínguez.

«Están los y las mejores jugadores del mundo nacidos acá, Conmebol es la más antigua de las confederaciones del mundo, al igual que sus torneos continentales. Si hoy estamos creyendo que, a 100 años del primer mundial, es meritorio que el mundo reconozca a Sudamérica y hacemos lo que corresponde por cada federación y gobierno, tenemos sobrados motivos para creer que hoy nos toca», concluyó.

En la sesión de trabajo que se está llevando a cabo en el Museo del Fútbol, las autoridades se sitúan en el mobiliario de la fundación de la AUF, donde se forjó la organización de la Copa del Mundo de 1930. #2030Juntos pic.twitter.com/SOf4RjbMmU

— AUF (@AUFOficial) August 2, 2022

Video vía ESPN

LINK ORIGINAL: El Mostrador

