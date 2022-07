Se suspende otra vez audiencia por el caso Odebrecht y se reprograma para septiembre

Entornointeligente.com /

Por enésima vez volvió a suspenderse la audiencia preliminar del caso Odebrecht, que estaba prevista para iniciar a las 9:00 AM pero tras algunos inconvenientes por los cierres de vías que se está registrando en diversos puntos de la ciudad capital, terminó arrancando a las 9:45 AM.

La audiencia fue reprogamada para una fecha alterna del 12 al 30 de septiembre de 2022.

AHORA // «Al Ministerio Público le corresponde hoy defender los intereses del estado y a eso vinimos», señalo la fiscal Ruth Morcillo en su llegada a la Corte Suprema de Justicia para la audiencia preliminar del caso Odebrecht.

🎥 / Dayana Navarro pic.twitter.com/GhnMbA6T0X

— La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) July 18, 2022 Se conoció que dos abogados presentaron incapacidad por covid-19, el jurista Carlos Carrillo, abogado titular del expresidente Ricardo Martinelli. Como abogado sustituto aparecía Luis Eduardo Camacho pero no asistió y fue multado con $100.

Entre los investigados presentes estaban los exministro durante la gestión de Martinelli (2009-2014) Demetrio Jimmy Papadimitriu, Frank De Lima; además de Jaime Lasso, Carlos Duboa ceranos al expresidente Juan Carlos Varela y el exdiputado Jorge Alberto Rosas.

Alma Lorena Cortés representante de Importadora Ricamar presentó certificado incapacidad, Alejandro Pérez se acogió a la fecha alterna, y la juzgadora no aceptó la excusa por no estar debidamente sustentada. En tanto Ursula Vallarino, Aurora y Fernando Carreira, no aceptan la defensa pública y piden que los defienda el abogado Roniel Ortiz y el abogado Pedro Meilán, pero ambos están con coronavirus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Estrella de Panamá (@estrellaonline)

Son 80 ciudadanos imputados por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos

A las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia ya llegó los fiscales Anticorrupción quienes representan al Ministerio Público en esta causa.

Al Juzgado Liquidasor de Causas Penales, han llegado algunas de las partes a este recinto, entre imputados y representantes sus legales.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de Baloisa Marquínez, será la juzgadora de la audiencia principal del caso Odebrecht, con imputados por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, y corrupción de servidores públicos.

En tanto, la jueza tercera Liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial, Baloísa Marquínez, sobreseyó provisionalmente a 21 personas, solicitud te la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.

Además la jueza ordenó en esta resolución del auto de sobreseimiento N.3 de 15 de julio de 2022, el levantamiento de las medidas cautelares personales y y reales que les fueron aplicadas.

Hay 12 personas condenadas que ya han resarcido al Estado y han pagado las penas de prisión correspondiente

Temas relacionados:

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com