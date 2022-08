Se suspende audiencia del caso Financial Pacific tras excusas de la defensa

Entornointeligente.com /

El Órgano Judicial informó esta tarde que dos integrantes de la defensa técnica particular, en el denominado caso «Financial Pacific», presentaron excusas ante el Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales de Panamá, por lo que se suspendió la audiencia preliminar programada para este 10 de agosto y se reprogramó para la fecha alterna que estaba previamente fijada para los días 12 y 13 de septiembre de 2022, a las 9:00 de la mañana.

«La audiencia no se realizó el día de hoy debido a la presentación de una excusa por parte de una abogada para asistir a un sepelio, y la presentación de otra excusa por parte de una defensora técnica particular que informó al tribunal no poder asistir debido a compromisos de representación legal en otra causa penal», indicó en un comunicado el Órgano Judicial.

Se informó además que el juez tercero liquidador adjunto ha designado 4 defensores públicos de reemplazo con la finalidad de que ejerzan la representación legal de los imputados en el evento que no asistan los abogados particulares en la fecha alterna.

Sobre este proceso penal hay que destacar que hay imputados 19 ciudadanos por la supuesta comisión de los delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales y contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, e intervienen 10 abogados técnicos particulares y 2 defensores públicos. El Ministerio Público se encuentra representado por la fiscalía de la Sección de Descarga del Área Metropolitana.

Hay que recordar que en esta causa penal, que surgió por una investigación a inicios del año 2015, se produjo una acumulación de tres procesos por denuncias presentadas por la Superintendencia del Mercado de Valores, un banco y una sociedad anónima.

https://twitter.com/OJudicialPanama/status/1557469821645856769

