SE RETRACTA â» Marko pide disculpas por compartir la historia de Yoaibimar Marginal «cometí un error» (+VIDEO)

Marko pidió disculpas por los inconvenientes causados luego de compartir la historia de Yoaibimar Marginal . Cabe destacar que, hace un par de días el comediante e influencer venezolano se reunió en Nueva York con Yoaibimar y expresó todo su apoyo a la joven sobre la cual reveló que cruzó la Selva del Darién con su hijo de condición especial, agregando que lo hizo con toda la buena intención pero solo generó una gran controversia en redes sociales donde se pelearon unos contra otros, quienes la defienden y quienes no.

En este caso, Marko dijo que eliminó la publicación junto a Yoaibimar e hizo un video emitiendo disculpas por quienes se ofendieron con este contenido, explicando « Familia cometí un error al creer que mostrando la historia de Yoaibimar la iba a ayudar a ella y a su hijo con la condición que tiene, y en el fondo me gustaría pensar que eso fue lo que hice, quiero decirles que me hago responsable por todas las personas que sintieron ofendidas por ese video, no tenía más objetivo que dar a conocer la historia».

Finalmente, dijo que no está de acuerdo con ciertas conductas de venezolanos en Estados Unidos, asegurando que no los apoya ni representan al país, agregando que nada más compartirá y apoyara personas que aporten y sumen cosas buenas.

Redacción Gossipvzla

