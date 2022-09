Se retira Roger Federer: Conoce estas curiosidades del veterano tenista

Entornointeligente.com /

Tras una destacada carrera en el mundo del tenis, y con decenas de condecoraciones y premios, el tenista suizo Roger Federer decidió retirarse oficialmente de las canchas.

A propósito de su retiro, existe una serie de curiosidades sobre Federer, ganador de 20 Grand Slams y otras condecoraciones.

Fue un atleta integral desde joven Imagen cortesía Roger Federer mostró grandes capacidades y cariño por los deportes desde su juventud.

Desde muy joven practicó varias disciplinas, incluyendo el fútbol.

Federer formó parte de las divisiones juveniles del FC Basel, equipo de su natal Basilea, en Suiza.

También practicó otras disciplinas como baloncesto, bádminton y tenis de mesa (ping-pong), pero al final se terminó decantando por el tenis.

Roger Federer es políglota Imagen cortesía El ahora exjugador suizo, habla varios idiomas.

Federer habla su natal suizo, domina el alemán, el francés, el español y el inglés.

En varias ocasiones se le vio hablar estos idiomas, incluso en una ocasión compartió conversación con el Papa Benedicto XVI.

No apto para el servicio militar suizo Imagen cortesía En Suiza todos los jóvenes masculinos deben prestar el servicio militar, algo que también le tocaría a Federer en su momento.

Sin embargo, en el año 2003, fue considerado «no apto» por las autoridades militares, por motivos de salud.

Federer desde muy joven presentó problemas en su espalda, lo cual le alejó de tener que prestar los servicios militares en su país.

Padre de gemelos en dos ocasiones Imagen cortesía Federer está casado con la extenista suiza, Mirka Vavrinec.

Se conocieron en el año 2000, durante los Juegos Olímpicos de Sídney, y se casaron en Basilea en el año 2009.

El 23 de julio de 2009, Vavrinec dio a luz a dos niñas gemelas, Myla Rose y Charlene Riva.

A su vez, en el año 2014, nacen Leo y Lenny, también gemelos.

Federer es amante de la música El atleta suizo se ha confesado fanático de la música, siendo el rock su género preferido.

Desde joven sintió atracción por aprender a tocar varios instrumentos, siendo el piano donde más se destacó, por consejo de sus padres.

También la banda inglesa AC/DC es considerada la favorita del deportista suizo.

«Mi mente siempre se enfocó en el tenis. Pero el piano siempre ha sido más complicado, aunque ahora es divertido para mí», declaró Federer sobre su relación con el piano.

Las finanzas de Roger Federer Imagen cortesía Federer puede considerarse uno de los atletas más exitosos de la historia en temas financieros.

Tan solo en el circuito de la ATP, logró más de 120 millones de dólares en ingresos deportivos y de sponsors.

En el año 2018 firmó un contrato de 260 millones de dólares, con la marca de ropa Uniqlo.

Según la revista Forbes, Federer recibe aproximadamente 60 millones de dólares, solo por tema de marcas.

Federer se retira a los 41 años El ahora extenista suizo, Roger Federer, anunció su retiro de las canchas, tras una larga trayectoria en este deporte.

La información la compartió el mismo Federer, a través de sus cuentas en redes sociales.

To my tennis family and beyond,

With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN

— Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022 Con información de los portales TUDN y Vía País.

