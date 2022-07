Se reiniciarán obras de infraestructura en transportes por más de S/ 8,139 millones

Entornointeligente.com /

«Se está coordinando con las empresas para que se reinicien y se culminen estas obras, convocando a las embajadas extranjeras como aliadas para mejorar la gestión de estas empresas y sean culminadas», sostuvo durante su mensaje por Fiestas Patrias ante el Congreso de la República. Castillo comentó que se ha coordinado con la Contraloría General de la República para que efectúe control concurrente a las obras de mayor complejidad del MTC. «Con el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se ha concertado para que se ejecute la construcción de un solo terminal y cuya fecha de culminación sea en enero del 2025, según el contrato de concesión suscrito», anotó. Red Vial Nacional En lo que se refiere a la Red Vial Nacional, el jefe de Estado sostuvo que se encuentran concluidas 125 kilómetros de carreteras y se vienen ejecutando 11 obras para continuar con la pavimentación de 538 kilómetros de carreteras. «Se ha concluido también la modificación del expediente técnico de la obra puente Santa Rosa-Callao, por 470 millones de soles, el cual se convocará en el tercer trimestre de este año», refirió. Agregó que en agosto próximo se convocará a un proceso de selección para la ejecución de la obra Boca del Río-Tacna por 642 millones de soles. «Igualmente, se convocará la contratación para ejecutar el Eje Vial Número 4 bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno, proyecto sobre el cual hemos remitido la propuesta de ley al Congreso de la República, junto con otros 15, para que su ejecución sea declarada de Necesidad Pública e Interés Nacional», dijo. También puedes leer: MTC transfiere a municipios más de S/ 253 millones para infraestructura vial «Se está convocando, además, a proceso de selección para la ejecución de la obra Checa-Mazocruz por 184 millones de soles y se iniciará la ejecución de la obra de acceso al Aeropuerto de Chincheros (Cusco) por 410 millones de soles», precisó. En lo que respecta a la conservación de la Red Nacional, el mandatario comentó que se logró el mantenimiento rutinario de 8,151 kilómetros en carreteras pavimentadas y de 4,447 kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas. «Asimismo, 217 kilómetros de Red Vial Nacional con mantenimiento periódico terminado; 9,699 kilómetros de carreteras no condicionadas con conservación por niveles de servicio y 4,621 kilómetros de carreteras concesionadas con conservación por nivel de servicio. Todo esto puede compararse y constatarse», aseveró. El presidente de la República aseveró que, en la Red Vial Nacional, se han construido he instalado 76 puentes en total, donde se destaca el puente Nanay y Loreto; Punta Moreno en La Libertad; Choquehuanca en Puno, Junín, Ayacucho, Cusco, La Libertad y Apurímac y están en proceso de construcción e instalación 179 puentes que culminará el 2023, principalmente en Puno , Huánuco, Cusco, Ancash, Junín y Ayacucho. Con relación a la Red Vial Departamental, sostuvo que se ha iniciado el mejoramiento de 800 kilómetros en cuatro corredores viales alimentadores, con una inversión de 605.2 millones de soles y que beneficiará a 330,000 personas. «También se ha impulsado el programa para la construcción de 1,086 puentes de menores luces con los gobiernos locales para mejorar las condiciones de tránsito habilidad y traslado de productos. Vía Decreto Supremo, se está autorizando la ejecución de la transferencia financiera para la construcción e implementación de 725 puentes a los gobiernos locales de todo el país para la integración geográfica territorial de todos estos pueblos», manifestó. Megapuerto de Chancay Con relación al megapuerto de Chancay, Castillo aseveró que se ha concertado la participación conjunta Perú-China en el planeamiento de las inversiones chinas relacionadas con esta infraestructura portuaria. «Esta plataforma logística comprende una inversión inicial de 1,200 millones de dólares y que ahora se proyecta a 3,200 millones de dólares; esta obra colocará al Perú a la altura de las naciones de mayor infraestructura portuaria del Pacífico Sur y mejorará sustantivamente los niveles de intercambio comercial a través de un corredor con el Asia-Pacífico», detalló. Asimismo, el presidente de la República destacó que este año se iniciará la ejecución de obras del antepuerto del Callao, para transformar 20 hectáreas para ordenar el ingreso al puerto chalaco y descongestionar las avenidas aledañas. Ferrocarriles Lima-Barranca y Lima-Ica En lo que respecta a los ferrocarriles, se está preparando la intervención en dos tramos del tren Grau: Lima-Barranca-Lima-Ica. «En este último tramo ya se registra avances en la pre inversión y ambos están configurados en el Plan Multianual de Inversiones 2023-2025.» Además, se ha aprobado el diseño conceptual del ferrocarril Cusco-Chincheros -Urubamba, el mismo que ha sido presentado al gobierno de Corea mediante su embajada para el financiamiento del Expediente Técnico 2023; asimismo, se ha concertado el acompañamiento técnico para promover el desarrollo de infraestructura ferroviaria; se convocará el ferrocarril Huancayo-Huancavelica por la modalidad de obra pública, siendo una primera etapa su reactivación a través de cuatro inversiones menores, en tanto se desarrollan los estudios definitivos. Castillo precisó que se encuentra en elaboración el del perfil técnico del ferrocarril Andahuaylas-San Juan de Marcona, el mismo que se concluirá en abril 2023. «Sin embargo, es de destacar que ya se está recibiendo cartas de intención para su financiamiento vía inversión pública», puntualizó. Más en Andina: #MensajeALaNación ?? El presidente Pedro Castillo anunció hoy un masivo desarrollo de proyectos para la construcción de viviendas, dignas, seguras y saludables en todo el país. https://t.co/QAJwS7BiHz pic.twitter.com/m9sKNMWuRo

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 28, 2022 (FIN) VLA/JJN Publicado: 28/7/2022 Noticias Relacionadas Gobierno modifica Ley de Contrataciones del Estado para destrabar inversión pública Más de 700 instituciones públicas del Cusco accederán al internet con pago cero MTC instalará 116 puentes modulares que integrarán a más 1.5 millón de personas Perú impulsará transferencia de tecnología con Argentina en materia satelital

