Se registran dos muertos por accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí

Entornointeligente.com / Un joven de 18 años de edad perdió la vida la tarde de ayer viernes, víctima de un accidente de tránsito tipo colisión en la vía principal en el sector de Divalá en Alanje , provincia de Chiriquí.

Versión impresa El reporte de las autoridades indica que el fallecido fue identificado como Darwin Chacón , quien viajaba en su moto cuando colisionó con un auto tipo camioneta Hyundai color azul.

La víctima quedó tendido en la vía, perdiendo la vida de forma instantánea, producto del impacto y los golpes que sufrió al colisionar y ser lanzado a varios metros.

Mientras que horas después, pasada las 10:00 de la noche, otra víctima por accidente se registraba en el sector de David, próximo a la antigua bomba de Mareasa.

La víctima resultó ser Baltasar Caballero Guerra, de 57 años de edad , quien fue víctima de atropello y fuga cuando intentaba cruzar la vía.

Según algunos testigos, que el conductor de un vehículo tipo pick up color blanco fue el responsable del hecho, pero que una vez se dio el atropello no se detuvo y salió del lugar.

En ambas escenas acudió personal de Criminalística, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses , así como funcionarios del Ministerio Público para realizar la diligencia del levantamiento de ambos cuerpos y ordenar el traslado a la morgue judicial en el distrito de David.

Corresponderá a peritos forenses practicar el examen de necropsia a los cuerpos y certificar las causas del fallecimiento.

En la provincia de Chiriquí aumentan a 18 las víctimas por accidente de tránsito en lo que va del presente año 2021.

La subdirección de Operaciones del Tránsito solicita a la población a conductores y peatones, tomar las medidas de precaución y respetar las señalizaciones para evitar estas tragedias que dejan luto y dolor en hogares chiricanos

