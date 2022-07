Se reencontraron después de 40 años gracias a Facebook y terminaron casándose

Entornointeligente.com /

Su historia comenzó en el invierno de 1979. DeSande cursaba el primer año de instituto en el norte de Illinois, cerca de Chicago. «Un día iba caminando a la escuela sin guantes. Llevaba todos mis libros y materiales de arte, pero se me congelaban las manos», comenta para la entrevista que ofrecieron a The Guardian.

Fue entonces cuando vio a Steve, que vivía en el mismo barrio. «Yo estaba en el último año, pero la reconocí», dice. «Vi que no tenía guantes y le pregunté si quería ayuda para llevar sus cosas».

Ella rechazó su oferta, pero cuando una ráfaga de viento helado la sorprendió, cambió de opinión. Después de eso, se hicieron amigos y él esperaba en la esquina de su calle para llevarle los libros cada mañana.

This is so lovely https://t.co/CrP9QVovyX

— Hadley Freeman (@HadleyFreeman) July 25, 2022

