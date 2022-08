Se reanudan protestas que dejaron al menos 23 muertos en Irak

Entornointeligente.com /

El lunes partidarios del líder chiita Moqtada Sadr se movilizaron y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en la capital iraquí.

Las protestas y manifestaciones protagonizadas por simpatizantes del líder chiita Moqtada Sadr se reanudaron este martes en las cercanías de la zona de seguridad de la capital iraní conocida como la Zona Verde.

Después de horas de tranquilidad en Bagdad se reanudaron los enfrentamientos entre los seguidores de Sadr y las fuerzas de seguridad que se mantenían en la zona verde tras los disturbios del lunes que dejaron al menos 23 muertos y más de 380 heridos.

Los disparos de armas automáticas y de cohetes procedentes de la Zona Verde resonaban por todo Bagdad, indicaron medios locales.

#BreakingNews

Explosions heard near the #US embassy in #Baghdad , #Iraq and advanced C-RAM defence system has gone activated.

The followers of Nationalist Shia Cleric Muqtada al-Sadr are clashing with #Iraqi Govt & allied #Iranian forces. pic.twitter.com/6dg9otIQol

— Conflict Watch PSF (@AmRaadPSF) August 30, 2022 El gobierno iraquí anunció que el toque de queda en todo Irak se iba a mantener el martes. Escuelas, administraciones y comercios estaban cerrados.

Usuarios de redes sociales publicaron videos donde se muestra los enfrentamientos en la Zona Verde.

At least 2 dead 25 wounded.

Live ammunition being used and reports of heavy clashes in #Baghdad .

Clashes erupted in the heavily fortified Green Zone, following an announcement by #Iraq ‘s #Shia cleric Muqtada al-Sadr that he’s withdrawing from politics pic.twitter.com/5M91mWA2bb

— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) August 29, 2022 El lunes cientos de partidarios del líder chiita Moqtada Sadr se precipitaron hacia la Zona Verde e invadieron el Palacio de la República después de que anunciara su retiro de la actividad política en Irak.

Dozens of supporters of Iraqi Shia cleric Muqtada al-Sadr have stormed the Republican Palace, a ceremonial building inside Baghdad’s fortified Green Zone of government buildings, a security source says. #Iraq pic.twitter.com/GK6uDss7sN

— Utkarsh Singh (@utkarshs88) August 29, 2022 Debido a los disturbios y enfrentamientos, el ejército declaró un toque de queda que entró en vigor a las 16h00 GMT y las fuerzas de seguridad acordonaron la capital.

El primer ministro iraquí, Mustafá al-Kazemi, instó a los manifestantes a retirarse de las instalaciones gubernamentales y enfatizó que «los peligrosos acontecimientos en la Zona Verde indican la gravedad de las consecuencias de la continuación de las diferencias políticas».

— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) August 29, 2022 Irak atraviesa una severa crisis política desde las elecciones legislativas de octubre de 2021 debido a la imposibilidad de formar Gobierno y de nombrar a un Primer Ministro.

