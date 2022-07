¿Se reanudan los vuelos entre Colombia y Venezuela? Lo que sabemos

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Las aerolíneas Avianca y Wingo obtuvieron el permiso de la Aeronáutica Civil de Colombia para cubrir rutas hacia Venezuela, lo que podría llevar a que finalmente se reanuden los vuelos entre ambos países. Esto es lo que sabemos.

La Aeronáutica Civil de Colombia dio luz verde en el primer semestre de 2022 a cuatro operadores y 62 rutas aéreas nuevas, según la información publicada en su página web .

Entre las rutas destacan dos que permitirían conectar nuevamente a Colombia y Venezuela. A la aerolínea Wingo le otorgó permiso para hacer el viaje entre Bogotá y Valencia (estado Carabobo) y a Avianca le aprobó la ruta Bogotá – Caracas – Bogotá.

Avianca había decidido en 2017 suspender los vuelos desde y hacia Venezuela por «las dificultades» que presentaba la operación aérea en el país, según un comunicado de ese entonces.

La solicitud que hizo en mayo de 2022 a la Aeronáutica Civil fue para hace la ruta entre las capitales de ambos países siete veces a la semana, volando en Airbus A319, A320 y A320N.

publicidad Desde Venezuela, el diputado José Gregorio Correa afirmó que la primera o segunda semana de septiembre «deberían estarse reanudando los vuelos» entre Colombia y Venezuela. «No puede ser que para ir a Colombia hay que ir primero a Panamá o para venir a Venezuela hay que ir primero a Panamá», afirmó en declaraciones recogidas por varios medios.

A febrero de 2022, en Colombia se encontraban cerca de 2,5 millones de migrantes venezolanos, según datos que dio este miércoles Migración Colombia.

Viajar en avión a Venezuela, un desafío La conectividad de Venezuela está el 50 % de su operatividad con respecto a antes de la pandemia, según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV).

Las dificultades para volar al país, no obstante, son previas al estallido del covid-19 que llegó a paralizar la industria aérea. Según el presidente ejecutivo de ALAV, Humberto Figueroa, uno de los factores que llevó a muchas aerolíneas a abandonar al país hace años fue el control cambiario. «La situación se remonta al año 2014, cuando la institución cambiaria de ese entonces (Cadivi) no autorizó más la repatriación de ganancias de las aerolíneas que operaban en Venezuela, a pesar de que eso era una obligación del Estado venezolano», explicó en un artículo publicado en la página de la asociación.

Actualmente, informó Osmary Hernández de CNN en este informe , solo siete aerolíneas internacionales operan en el país. En comparación con 2013 la caída es de aproximadamente un 80%, dice ALAV. La falta de oferta hace que los viajes, en ocasiones, puedan resultar muy costosos.

Los países de Latinoamérica y el Caribe que tienen autorización de Venezuela para operar vuelos de manera directa son México, Bolivia, Cuba, Panamá, República Dominicana y San Vicente y Las Granadinas, según el sitio web especializado aviacionline.com .

Un mercado aéreo en recuperación Las pérdidas de la industria aérea serán de US$ 9.700 millones, según un informe de junio de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo . La cifra representa una mejora con respecto a estimaciones previas y, sobre todo, en comparación a las pérdidas de 2020 y 2021, que fueron de US$ 137.700 millones y US$ 42.100 millones respectivamente.

Para 2023, la rentabilidad «parece ser un hecho», según la organización. Las mejoras en los resultados se deben al levantamiento de restricciones de viaje, la fuerte demanda y la caída del desempleo, entre otros factores.

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com