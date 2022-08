Entornointeligente.com /

Acto en recuerdo de educadores detenidos desaparecidos, en la ex terminal Goes, el 2 de agosto, en Montevideo.

Foto: Mara Quintero

Se realizó un acto para recordar a detenidos desaparecidos de la enseñanza durante la dictadura Publicado el 2 de agosto de 2022 Sistema educativo 2 minutos de lectura En la ex terminal Goes ayer se conmemoró un nuevo aniversario de la detención del maestro y pedagogo Julio Castro. En el marco del Día Nacional del Docente Detenido Desaparecido, las filiales montevideanas de varios sindicatos de la enseñanza hicieron un paro parcial desde las 17.00 y una hora después convocaron a un acto en la ex terminal Goes. Allí recordaron a los maestros y profesores que fueron detenidos y luego desaparecidos por la dictadura cívico-militar, que se extendió entre 1973 y 1985 en el país.

Ayer en el acto se recordó a los distintos educadores desaparecidos, como al maestro y pedagogo Julio Castro, Elena Quinteros, Gustavo Inzaurralde, María Emilia Islas, Cecilia Trías y Jorge Zaffaroni.

Quinteros, maestra de profesión, fue detenida por los militares el 24 de junio de 1976 en su domicilio de Pocitos. Por su parte, Islas y Zaffaroni, estudiantes de Magisterio y militantes activos en el movimiento estudiantil, fueron detenidos juntos en Buenos Aires, el 27 de setiembre de 1976.

En tanto, Trías, también estudiante de Magisterio y militante de la Resistencia Obrero Estudiantil, fue secuestrada el 28 de setiembre de 1976 por un grupo de civiles armados en un bar de la capital argentina. Inzaurralde, por su parte, fue secuestrado en Paraguay y luego trasladado a Argentina.

También se recordó a Roberto Gomensoro, docente en la Facultad de Agronomía; a Eduardo Efraín, profesor de Educación Física; a Manuel Liberoff, médico y asistente de cátedra en el Hospital de Clínicas; Carlos Rodríguez Mercader, docente en la Escuela Industrial de Paso de la Arena; y Elba Lucía Gándara, maestra de primaria en Mercedes, departamento de Soriano.

La conmemoración también incluyó a Graciela Susana de Gouveia Gallo, que trabajaba en el jardín de infantes San Pedro; Elena Paulina Lerena, integrante del ex Consejo de Educación Secundaria, y para quien era su compañero, Alberto Corchs Laviña, que también era profesor de Física; Julio César D’Elía Pallares, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas; Raúl Borelli, profesor de Física y Cosmografía; Carlos Federico Cabezudo, profesor de Matemática; y Júpiter Neo Delpino, profesor de Idioma Español.

Fernando Miranda Pérez, escribano y profesor de la Facultad de Derecho, junto a Castro, fueron los únicos docentes desaparecidos cuyos restos fueron hallados. En el primer caso, fue en el Batallón 13 el 2 de diciembre de 2005; en el segundo, en 2011 en el Batallón de Paracaidistas 14 de Toledo, en Canelones.

El Día Nacional del Docente Detenido Desaparecido se celebra el 1º de agosto porque en esa misma fecha, pero de 1977, Castro fue detenido en la vía pública, en Francisco Llambí casi Rivera. Dos días después, el 3 de agosto, testigos lo reconocieron en el centro clandestino de detención La Casona, donde fue visto por última vez.

Castro fue maestro, director de escuela común y de práctica, subinspector de enseñanza primaria, inspector de Montevideo, profesor, además de fundador y periodista del semanario Marcha . A su vez, fue cofundador de la Federación Uruguaya de Magisterio en 1945 e integró las misiones sociopedagógicas de mediados del siglo XX.

