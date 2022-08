¿Se quedará Cristiano en el United? ¿Cavani seguirá en Europa? Las preguntas más importantes sin responder en el mercado de fichajes

Entornointeligente.com /

La ventana europea de fichajes del verano mueve mucho dinero año tras año , aunque siempre llega a su recta final con preguntas sin respuesta que despiertan la curiosidad de los aficionados. El mercado actual no es diferente.

Hay preguntas muy interesantes que siguen sin ser respondidas. Por ejemplo ¿ Cristiano Ronaldo realmente va a dejar el Manchester United para jugar en un club que participe en la Champions League ? ¿Y Edinson Cavani , que parecía que iba camino a Boca Juniors, ahora busca otro equipo en Europa?

ESPN analiza cinco preguntas sin respuesta hasta el momento en el mercado de fichajes.

¿Saldrá Cristiano Ronaldo del United ? El misterio que envuelve a uno de los grandes jugadores de todos los tiempos ha marcado prácticamente toda la ventana del mercado europeo y sigue sin definirse. Después de todo, ¿qué camiseta defenderá Cristiano Ronaldo esta temporada?

La estrella hizo todo lo que pudo para dejar Old Trafford. No viajó con el equipo para la pretemporada fuera de Inglaterra y dejó claro a los técnicos que quería jugar la Champions League . Pero no hubo acuerdo.

Muchos clubes consideraron la posibilidad de fichar al máximo goleador, pero prefirieron no hacerlo. En la lista de los equipos que se retiraron destacan Chelsea, Bayern Munich y PSG . Sin opción, Ronaldo se reincorporó al United y comenzó la Premier League en el banquillo ¿Habrá un cambio a finales de agosto?

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y Edinson Cavani son algunas de las dudas en el mercado europeo Getty Images ¿ City o Barcelona ¿cuál será el destino de Silva? Bernardo Silva ha sido un objetivo del Barcelona durante mucho tiempo, pero el club español ha luchado contra problemas económicos que le impedían avanzar sobre el centrocampista del Manchester City.

La situación ha mejorado un poco en las últimas semanas, hasta el punto de que el club logró fichar a nombres como Koundé, Raphinha y Lewandowski . Pero, con problemas para inscribir los refuerzos , ¿hay condiciones para cerrar a Bernardo?

El centrocampista tiene ganas de jugar en España, donde estaría más cerca de su familia en Portugal, y acoge con satisfacción el traspaso, como incluso ha admitido públicamente. Pero el City también exigirá una alta tarifa de 80 millones de euros para dejarlo ir. Además, por supuesto, un reemplazo decente.

¿Irse o quedarse: ¿qué será de De Jong? Frenkie de Jong llegó al Barcelona hace unas temporadas para marcar epoca en el mediocampo culé. Por mucho que fuera titular, su futuro en la plantilla de Xavi no es claro.

Con problemas financieron pese a la reciente inyección de fondos, el club intenta convencer al holandés para que se baje el sueldo o acepte alguna oferta de las muchas que le han llegado en las últimas semanas.

El Manchester United parecía el más interesado tras la llegada de Erik ten Hag , que lo dirigió en el Ajax , pero las conversaciones se estancaron. Ahora, el Chelsea sale reforzado en la disputa, pero todavía lejos del acuerdo para «ayudar» al Barça a solucionar este problema.

¿ Cavani vuelve a Sudamérica o se queda en Europa? Edinson Cavani celebra gol con el Manchester United ESPN El uruguayo sigue sin club incluso con todas las principales ligas de Europa ya en marcha a partir de este fin de semana.

Su salida del Manchester United en junio fue para buscar espacio y más minutos en otro club. Su nombre llegó a ser vinculado con el Boca Juniors , en un regreso al fútbol sudamericano similar al de su amigo Luís Suárez.

No hubo acuerdo, y ahora el delantero ve la posibilidad de jugar en el fútbol español. El Villarreal es el que está en la línea para fichar a Cavani . La duda es si esto se materializará o se quedará sin club unas semanas más.

¿Quién será el nuevo lateral de Guardiola? Todo indicaba que Marc Cucurella , objetivo prioritario de Pep Guardiola , sería el titular en la lateral izquierda del Manchester City en la nueva temporada. Pero la falta de acuerdo entre el club y el Brighton permitió al Chelsea «robar» al jugador con el pago de más de 50 millones de libras.

Sin Cucurella , el City hasta ahora no ha anunciado un lateral, a pesar de haber perdido a Oleksandr Zinchenko y tener una de las plantillas más cortas entre los gigantes de Europa.

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, pensativo en el banquillo del equipo durante la eliminación ante el Real Madrid en la UEFA Champions League. Getty Images ¿En quién más gastará dinero Chelsea? En la primera ventana de fichajes desde la salida de Roman Abramovich , el Chelsea ha sido uno de los protagonistas en el mercado. Fichó a Sterling del Manchester City , al que también le «robó» a Cucurella , y fichó a Koulibaly para el puesto de Rudiger .

Selecciones Editoriales ¡EN VIVO! Altas, bajas y rumores de cara a la ventana de fichajes del verano 1h ESPN Digital Serie A: Los 10 fichajes que más dinero movieron de cara a la nueva temporada 1d Barcelona activa la cuarta ‘palanca’ para inscribir a sus refuerzos 1d Jordi Blanco | Corresponsal en Barcelona 2 Relacionado Nombres importantes, pero probablemente no los suficientes para satisfacer el apetito de Thomas Tuchel . El técnico alemán querría más jugadores, en concreto un delantero que ocupara el lugar de Lukaku , cedido por el Inter de Milán tras una temporada fallida en Londres.

Aubameyang, del Barcelona , ha sido vinculado al club, que incluso se ha planteado contratar Cristiano Ronaldo . Otro nombre en la línea es Frenkie de Jong , una opción para reforzar el centro del campo azulgrana. Independientemente de quién sea, parece justo decir que el mercado del Chelsea está lejos de terminar.

¿Viene más gente nueva al Arsenal? La ventana del Arsenal fue una de las más interesantes entre los grandes clubes europeos. Los Gunners ficharon a Gabriel Jesus para liderar el ataque y también al joven Zinchenko y Fábio Vieira para reforzar la plantilla de Mikel Arteta.

Pero «solo» estos jugadores no son suficientes para los planes de los Gunners. En el club se admite abiertamente que el mercado sigue abierto y que pueden cambiar las cosas antes de que termine agosto. La prioridad es reforzar el mediocampo.

Un viejo objetivo que permanece en la agenda es Youri Tielemans de Leicester City . Es difícil llegar a un acuerdo, pero el belga sería la pieza que falta en el elenco de Arteta para aspirar a una temporada exitosa.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com