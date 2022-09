Se puso relleno en los labios y tuvo una reacción que le dejó la cara deformada (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Isis de Oliveira Almeida Pinheiro, estudiante de psicología que vive en Palmas, grabó un video sobre cómo le quedó el rostro después de colocarse relleno en los labios.

Tuvieron que pasar cuatro días para volver a la normalidad, después de la sorprendente hinchazón, lo que fue una auténtica pesadilla que dio la vuelta al mundo en las redes sociales.

oi gente, não precisa ter medo de procedimento estético, é só tomar cuidado com os produtos usados, essa já tinha sido a 3º vez que eu havia feito preenchimento labial, mas por conta de um ladinho que ficou torto e eu queria corrigir precisei utilizar esse produto que me deu essa alergia severa. já havíamos tentado outros métodos de corrigir onde estava torto, com massagem modeladora, espremer o produto e não deu certo. esse foi o último caso e tive essa reação atípica, espero melhorar logo e não assustar ninguém. #procedimentosesteticos #deuerrado #hialuronidase #dermatologia #alergia #reacaoalergica

