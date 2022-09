Se produjo un gigantesco incendio en el mayor mercado mayorista de productos frescos del mundo (VIDEO)

Entornointeligente.com /

«En el lugar están 30 aparatos, y han sido movilizados unos cien bomberos», indicó un portavoz del cuerpo.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! «El fuego está casi controlado, no hay víctimas y tampoco hay riesgo de propagación», añadió el portavoz de los bomberos.

Las autoridades locales indicaron que el fuego comenzó por razones desconocidas en un almacén de frutas y verduras. A la redonda y desde varios kilómetros podía verse una espesa columna de humo.

Rungis, 7 km al sur de París, está considerado el mayor mercado mayorista de productos frescos del mundo y cuenta con una extensión de 234 hectáreas.

AFP

Un gran incendio se está produciendo en un edificio en el mercado de Rungis (a media hora de Paris), el mayor mercado de productos frescos del mundo.

El humo es visible desde gran distancia. #France #RungisMarché #incendie pic.twitter.com/2XCEEp66tt

— Nobleza (@NoblezaHispana) September 25, 2022

ROTURA Rungis, el mayor mercado mayorista de productos frescos del mundo, está en llamas en París.

¿Comienzo de la crisis alimentaria? pic.twitter.com/bxfo63VInH

— Virgineke (@VirginiaSanroma) September 25, 2022

NOW ※ Rungis, the largest wholesale fresh produce market in the world, is on fire in Paris. pic.twitter.com/jUbrl8VRbL

— Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2022

RUNGIS ※ Très impressionnant incendie dans le Marché International. Les pompiers sont sur place. pic.twitter.com/eOnSeg7Tzj

— Clément Lanot (@ClementLanot) September 25, 2022

France… The manufactured food crisis rolls on with the worlds largest fresh product market (Rungis) going up in smoke. pic.twitter.com/zMBr1suGRV

— Pelham (@Resist_05) September 25, 2022

VAL-DE-MARNE : Un important #incendie s'est déclaré dans un entrepôt du marché de #Rungis . Le panache de fumée est visible à des kilomètres à la ronde. pic.twitter.com/Ln6XFXENxm

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 25, 2022

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com