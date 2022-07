Se nos fue el Comisario Isidro Valecillos (QEPD)

Entornointeligente.com /

Tengo un anécdota muy impresionante, cuando Urdaneta Hernández era el Jefe Nacional de la DISIP, y las veces que lo visitaba, coincidía con la visita de Torres Numberg en una de esas visitas, nos topamos con la visita de Hugo Chávez, yo cerca del Despacho escuche clarito cuando Chávez le decía a Urdaneta: «Quiero una Policía Nacional en el país, integrada por toda la Guardia Nacional, todos los Fiscales de Transito, toda la PTJ (hoy CICPC), toda la DISIP (Sebin), todos los policías regionales y municipales, así como todas las empresas de vigilancia privada. Tiene que ser una Policía Humanista, solidaria, comprensiva, honesta, anti represiva, que entre otras cosas, se dedique a educar a la ciudadanía a ser buenos ciudadanos, que resalte la moral y las buenas costumbres. Que un policía en la calle sea una autoridad representativa del gobierno socialista. Cero matraca, nada de extorsión, que se extinga por completo el terrorismo y abuso policial.

Confieso que mi emoción fue tan grande, que me veía vestido de Policía Nacional, con todas mis condecoraciones y jerarquía de Sargento Ayudante. Si algo parecido como el amigo Comisario Isidro Valecillos, de Sargento a Oficial y si en Aragua se pudo dignificar a la Policía de Aragua con un solo hombre democrático y excelente político como lo es Carlos Tablante, me imaginé que con la Revolución Bolivariana a nivel nacional la Policía Nacional daría un giro importantísimo a más de 180 grados. Gracias a Dios que en esos días Urdaneta renunció a la Disip por razones obvias y cuando vi que ese gran cuerpo de Policía Nacional comenzó a desviar el timón original me desencanté del cuerpo.

Abro este artículo con esta introducción, para referirme a un nuevo tema de mi primo Pedro Mosqueda, en esta ocasión, para despedir con tristeza al buen amigo Comisario Isidoro Valecillos, quien falleció en el día de ayer Viernes 30 de Julio de 2022, no voy a reproducir el artículo de Pedro, se los remito tal cual es su pluma, en los términos siguientes:

«EPA ISIDORO! Buena broma que me echaste…

Pedro Mosqueda

No queda otra que redactar una crónica triste nuevamente, porque hoy falleció el Comisario Isidoro Valecillos, un policía que enalteció esa dura profesión, en tiempos de la democracia y del mejor gobierno que ha tenido Aragua en su historia.

Fue un gran servidor público que recorrió todo el organigrama policial, hasta llegar a ocupar las funciones de Comandante.

Carlos Tablante tuvo buen tino cuando lo designó Comandante del cuerpo policial aragüeño.

Los viejos y nuevos policías lo recuerdan con cariño, igual la comunidad aragüeña y sus colegas abogados, gremio al que perteneció en los últimos tiempos.

Hablamos por WhatsApp hace poco y le pedí un escrito corto de su gestión para ayudar la memoria histórica de ese importante período político de nuestro estado.

Me dijo que sí, pero no me respondió más: ahora lo entiendo, estaba dedicado a atender su salud…

Supe de él hace casi medio siglo, era yo Diputado suplente de la Asamblea Legislativa y alguien me entregó una denuncia sobre un sargento de la policía de Villa de Cura y la hice pública; ustedes saben no hay nada que haga más bulla que un carro viejo y un Diputado nuevo. Ahora ni eso.

Estaba yo en el baño del bar El Chicote y me habló en un tono jodedor: «Mira soy el sargento Isidoro Valecillos, tranquilo, lo de la denuncia no me importa; me interesa es con cuál de los dos se va a quedar la damisela aquella que está en el salón.»

Éramos un par de carajitos y desde allí comenzó una larga amistad…

Cuando lo veía venir, me preparaba, porque su saludo era peculiar: apretaba muy duro la mano y te tiraba hacia él…

¡No me jodió más!

Cuando trataron de quitarle la gobernación a Ramón Martínez en el Estado Sucre, Carlos Tablante, en un acto de solidaridad con Ramón y en protesta también, serpenteó con una brigada policial carreteras y autopistas hasta que los atajaron en Pertigalete y allí, en el casino de la Guardia Nacional, fueron recibidos por el Comandante del Destacamento y ¡Oh sorpresa!, ante toda la tropa el alto oficial dijo en voz alta:

– Bienvenido a Sucre uno de los mejores gobernadores del país – y estando allí la radio anunció que el CNE reconocía el triunfo de Ramón Martínez.

Creo que un periodista de Caracas, en forma de bulo, bautizó aquello como la Batalla de Pertigalete.

No fue una batalla con armas, pero sí política, y esa iniciativa, que contó con el protagonismo del Comandante de la policía de Aragua y su gobernador, fue un acto de valentía exitoso que profundizó la empatía entre ejecutivo y fuerza policial.

El 4 F, en pleno golpe lo vi con una caravana de patrullas pasar frente al cuartel Páez y aquello me causó tanta risa, que aproveché entonces un espacio que me cedía El Siglo para tomarle el pelo: «Ayer durante el golpe vi al comandante de la policía y recordé a Don Gato y su Pandilla…» Me llamó…

-Chamo respeta la policía – e inmediatamente soltó una carcajada.

Fue un tipo sencillo, solidario, y bien hecho. Nunca lo vi arrecho, ni hablando mal de nadie.

Total, fines y confines, puedo seguir recordando; un dato sí es cierto, durante la gestión de Tablante esa fue la mejor policía del país (junto con la de Chacao en tiempos de Irene Sáez) y en agradecimiento en Aragua los ciudadanos y los mismos policías veteranos siempre lo recuerdan con cariño, y no exagero al afirmar que todo empezó con la designación para el importante cargo de ese pequeño y gran hombre.

Terminaré, despidiéndolo, con la joda de siempre: EPA ISIDORO! Buena broma que me echaste…» Hasta la próxima entrega.

