Se mueven fichas para debate sobre aplicaciones como Uber / En secreto

Los representantes a la Cámara Mauricio Toro y Edwin Ballesteros, promotores del proyecto para regular plataformas digitales como Uber , están dedicados a buscar apoyos claves para asegurar el éxito de su iniciativa. Uno de ellos es el del expresidente Álvaro Uribe, jefe de la bancada del Centro Democrático. Aunque Uribe ha manifestado que no se puede pretender frenar las plataformas, también ha dicho que no se puede permitir la ruina de los taxistas. Cuando le contaron al detalle del proyecto, Uribe les dijo que lo único que le preocupaba era que no se incluyera la seguridad social para los conductores, a lo que los congresistas le manifestaron que buscarían la manera de incorporar la propuesta. Por ahora quedaron de seguir dialogando en las próximas semanas.

¿Fue un mensaje real de las disidencias? Esta semana circuló entre algunos integrantes del partido Farc un supuesto mensaje de alias Romaña en el que negaba que el atentado contra Rodrigo Londoño , jefe de esa colectividad, hubiera sido ordenado por las disidencias comandadas por ‘Iván Márquez’ y el ‘Paisa’. En el mensaje se señala al Gobierno de querer dañar el “buen nombre” de la organización y de quienes decidieron retomar las armas. El asunto es que nadie ha confirmado que el mensaje sea real ni que la cuenta de Facebook donde apareció pertenezca a ‘Romaña’, por lo que la versión que se sigue manejando apunta a esta disidencia como la responsable del ataque que se frustró contra el exjefe guerrillero.

El cristo del Registrador Uno de los primeros regalos que recibió el nuevo registrador, Alexánder Vega, provino de un magistrado de las altas cortes, quien le obsequió un cristo de madera de unos 30 centímetros que ahora adorna una de las paredes de su despacho. El togado le manifestó a Vega que esa imagen lo había acompañado con éxito en su oficina y que deseaba que sucediera lo mismo con el nuevo jefe de la entidad electoral, quien de entrada anunció un revolcón tecnológico en el organismo.

Los acompañantes de Espinosa Juan Francisco Espinosa durante su posesión como director de Migración Colombia.

Foto: Migración

El viernes, durante la posesión del nuevo director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, llamó la atención uno de los asistentes al evento, en el que participaron el presidente Iván Duque y la canciller Claudia Blum. La pequeña hija de Espinosa no pudo dejar en la casa su oso de peluche, el cual no soltó en ningún momento de la ceremonia. Espinosa asume el cargo en reemplazo de Christian Krüger.

La escogida de América Latina La exministra de Comercio María Claudia Lacouture fue la única experta de Latinoamérica invitada por la Organización Mundial de Turismo para dar dos conferencias, previo al Fitur, en Madrid. Una de ellas fue el viernes sobre el papel de los gobiernos en el impulso de la innovación de esa industria. Delegados de cerca de 20 países de África, Asia y Medio Oriente asistieron a la charla. El lunes, en un escenario similar, tendrá presentación sobre turismo sostenible, tema de su primer libro.

Los desafíos del reemplazo de Pacho Santos en Washington ‘Márquez’ acabó de dividir y fragmentar el partido Farc: León Valencia Video La extradición de alias Gabino de Cuba no parece fácil Se viene un pulso por el fútbol en el Congreso El representante Ricardo Ferro anunció que en marzo próximo va a presentar el controvertido proyecto de ley para que un partido de la fecha de la liga colombiana de fútbol sea transmitido por televisión abierta. Esto se da después de la creación del canal premium para transmitir todos los juegos, por lo que quienes quieran ver a su equipo en televisión tendrán que pagar 30.000 pesos mensuales. Si bien la propuesta del congresista tiene seguidores, en muchos de sus compañeros hay preocupación pues implicaría entrar a legislar sobre un asunto privado. Tanto la Dimayor como los clubes y los canales son privados. Los defensores de la idea afirman, por su parte, que el fútbol es de interés nacional. La pelota quedará entonces en cancha del Congreso.

Temor de clubes de la liga por el valor del patrocinio A propósito del canal Premium, que llevará a sus suscriptores los partidos del fútbol colombiano, los clubes se mostraron bastante inconformes no solo porque recibirán apenas mil pesos de los 30.000 que cobrará el canal a cada suscriptor, sino porque temen que haya una disminución en el pago que reciben de sus patrocinadores, pues se cree que ahora su camiseta será vista por menos personas, por lo menos en televisión.

Video Un año del ataque del terrorismo contra el corazón de la Policía ‘Sanmiguel no dijo que plata de Odebrecht entró a campaña de Santos’ Pompeo se reunirá con el presidente Duque el próximo lunes Hay más registros civiles que personas contadas por el censo de población Aunque según el censo que realizó el Dane en 2018 en Colombia somos 48,2 millones de habitantes, las autoridades electorales tienen cifras distintas. De acuerdo con la lista de registros civiles que se manejan en esas oficinas, existen más de 52 millones de documentos de esta especie, lo que difiere de la cifra del Dane. Muchos se preguntan si esta diferencia puede obedecer, por ejemplo, a que haya personas que tienen más de un registro civil, algo que se tendrá que verificar.

