Se mentimos, assumimos. Como dizer a verdade sem meias palavras?

No nono episódio do podcast FalaPoeiras , Leonor Poeiras ajuda a começar a conversa quando temos de assumir que mentimos a uma pessoa próxima.

FalaPoeiras é um podcast da rede PÚBLICO que pode acompanhar no Ímpar. Se é difícil pôr em palavras o que sente, se fica sem resposta muitas vezes, se é demasiado emocional ou, pelo contrário, é como uma rocha, fique desse lado e aprenda a expressar-se melhor.

