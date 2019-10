Se mantiene el número de terminal de placa para surtir combustible en el estado

Entornointeligente.com /

Reunión del Gabinete de Transporte y Combustible del estado. La revisión en el suministro de combustible a particulares y transporte público, reasignación de estaciones de servicio, la articulación y garantía de asegurar el despacho a áreas estratégicas forman parte del plan de administración eficiente que ha diseñado el Gabinete de Transporte y Combustible del estado, así lo informó José Rosales Aleta. Rosales indicó que se mantiene vigente el Plan de Abastecimiento por número de terminal de placa (Lunes y jueves: 0, 1, 2 y 3 / Martes y viernes: 4, 5 y 6 / Miércoles y sábados: 7, 8 y 9 / Domingo: todas.), señalando, además, que en función de evitar el contrabando y el accionar de mafias, se continuará con la sincronización del combustible a través del Sistema de Control de Combustibles Fronterizo (SISCOMBF) para que un vehículo no abastezca varias veces durante un día. Entre otras medidas para la eficiente distribución se implementa que por vehículo particular se abastecerá hasta 40 litros de combustible, informó Rosales en entrevista a través de la Radio Nacional de Venezuela Canal Táchira. "Se aprobó asignar dos estaciones para motorizados: La Continental y La Carabobo; mientras que la Estación de Servicio Antonio José de Sucre, iniciará atención y operaciones con vehículos particulares", indicó. Destacó que este plan incluye la articulación con organismos del gobierno regional y gobiernos municipales, a fin de garantizar el combustible para sectores estratégicos en el área de la salud, alimentación, transporte y generación eléctrica. Por otro lado, refirió que las Estación de Servicio El Terminal se encuentra dispuesta para el transporte masivo urbano de San Cristóbal, tanto a diesel como a gasolina; y la EDS Lago Torbes, atiende taxis, rapiditos, 5 puestos y transporte masivo suburbano y de frontera a diesel, en el marco de las políticas de administración eficiente del combustible. Al frente en el seguimiento y cumplimiento de estas medidas se encuentra el Gabinete de Transporte y Combustible del estado Táchira, en conjunto con la Región Estratégica de Defensa Integral –REDI- Los Andes y la Zona de Defensa Integral -ZODI- Táchira. "Con las cuentas congeladas de PDVSA en EEUU e impedida CITGO de enviar recursos, junto al recrudecimiento de las sanciones que prohíben la compra o venta de crudo y diluyentes; así como el temor de empresas internacionales que han cedido a las presiones impuestas por la administración Trump y han dejado de comercializar con el país hasta que el régimen de sanciones no se deroguen, este panorama es el que estamos enfrentando en Táchira", recalcó Rosales al abordar el tema de la situación que viven los tachirenses. A esta situación se le suma una realidad en las zonas de frontera: el contrabando de los carburantes; al respecto, Rosales reafirma el compromiso de las autoridades. "Junto al pueblo del Táchira seguiremos en nuestra lucha contra las mafias criminales que hacen del combustible un negocio" – haciendo un llamado a la colectividad — "no hacerse eco de cadenas de rumores que buscan generar confusión sobre el tema combustible en el estado Táchira", enfatizó el vocero. // Prensa Protectorado del Táchira

