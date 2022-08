«Se mantiene» camino para bajar delitos y hay que trabajar «más fuerte» para anticiparse, dice Lacalle

Entornointeligente.com /

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou , se refirió este lunes a la oleada de homicidios que han tenido lugar en los últimos días en Montevideo. El presidente dijo que «se mantiene» el camino para bajar el número de homicidios . «Estamos viendo una violencia muy vinculada al negocio del narcotráfico , violencia entre bandas , que estamos tratando de hacer la prevención correspondiente, muy difícil cuando se trata de este tipo de homicidios», dijo en diálogo con la prensa desde La Paloma .

El mandatario repitió lo que manifestó días atrás de que «no se puede catalogar muertes clase A y clase B » y que desde que era senador siempre criticó cuando se hablaba de muertes «por ajuste de cuentas «.

«No quiero que sirva como excusa, pero saben que ha habido una baja importantísima en el resto de delitos (rapiñas, hurtos) ¿Qué quiere decir esto? Que no están vinculados estos homicidios a una rapiña con homicidio posterior o un hurto con homicidio posterior», detalló sobre la naturaleza de estos delitos.

A pesar de estos datos, Lacalle enfatizó que «no sirve de excusa» y hay que trabajar «más fuerte todavía para tratar de anticiparse».

Educación: «Si ocupan no es la manera de tener más diálogo» El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la educación y dijo que «si ocupan no es la manera de tener más diálogo» por lo que el gobierno insistirá en la desocupación de los centros por parte de docentes y alumnos. Además, se refirió a los insultos que le propinaron en el acto del 25 de agosto y dijo: «No comparto que sea la expresión de los docentes. Eso no representa a nadie. Cuidado en tratar de emparejar. Que los reclamos sean compartidos sí. Uno no espera que esos sean los canticos de los docentes del mañana. Y creo que no representan», afirmó.

Lacalle dijo que «lamentablemente la educación en nuestro país venía en caída libre y eso genera grandes diferencias entre los que pueden y los que no pueden». Por este motivo planteó que «no es contrapuesto dialogar ni conversar de hecho dialogamos con todo el mundo y hay representación docente en los organismos. Lo que sí es que se votó un gobierno, se votó un gobierno con determinadas ideas, se votó una ley como la LUC que traía transformaciones en la educación en algunas de ellas, se ratificó en un referéndum. Nosotros estamos habilitados por el voto popular y después además por el Parlamento ratificado por la población de tomar determinadas medidas en una actividad fundamental para el futuro de nuestros niños y adolescentes que venía mal. La educación en Uruguay estaba pésima y si hay alguna manera de generar desigualdad es con mala educación».

«Estamos convencidos que el cambio había que darlo y que es justo y más centrado en los alumnos. Muchas veces centrado en los que menos tienen y más necesitan educación de calidad así que vamos a seguir adelante y al mismo tiempo hablando», planteó.

«Si ocupan no es la manera de tener más dialogo, entre otras cosas porque no se puede. Así que el gobierno entiende y lo va a hacer como se está haciendo ahora, que cuando se ocupe se va a desocupar pacíficamente con la ley abajo del brazo. Vamos a seguir desocupando a medida que vayan ocupando», dijo.

