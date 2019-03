Se luce Benito en su segundo día en el Choli

Entornointeligente.com / El líder de la “nueva religión”, Bad Bunny, volvió a tirar la casa por la ventana en la segunda presentación de la serie de conciertos X100Pre Tour en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Durante la noche del sábado estuvo acompañado por Arcángel “La Maravilla”, Miky Woodz, Tommy Torres, Wisin & Yandel, El Alfa, PJ Sin Suela, Ñejo, Guaynaa y J Balvin.

Como había anticipado, cada día tendría artistas invitados sorpresa.

El espectáculo comenzó con una proyección retro del desaparecido programa de televisión No Te Duermas . La grabación de Antonio Sánchez, mejor conocido como el Gangster, marca la apertura del espectáculo que inició a las a las 10:08 de la noche.

Acto seguido, un video de la infancia de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, lo introduce al escenario.

El trapero puertorriqueño incluyó en su repertorio todas sus canciones más emblemáticas y otras más under con las que se dio a conocer en sus comienzos.

“Buenas noches Puerto Rico. Estoy súper contento. Mi segunda noche aquí en mi isla, gracias a ustedes por esto. Gracias a cada uno de los que creen en mí y que me han apoyado desde el principio de mi carrera. Puerto Rico es donde nací, donde crecí y donde me hice artista. Gracias a ustedes por el apoyo. Esta es la segunda noche y necesito un backup , necesito que ustedes me ayuden a cantar las canciones porque ayer me dieron duro”, fueron las primeras expresiones para saludar al público.

Uno de los momentos más ovacionados fue la intervención de Tommy Torres cuando interpretó junto a Bad Bunny “Amorfoda”, tocando un piano que subieron al centro del escenario.

La animada audiencia también recibió con euforia a Wisin & Yandel y a El Alfa de República Dominicana.

Los líderes del movimiento urbano aprovecharon la ocasión para cantarle cumpleaños al “conejito malo” junto con los presentes.

Por su parte, Benito volvió agradecer a sus seguidores por el respaldo y por creer en él desde el día uno.

En tanto, hizo un llamado a los espectadores a ser felices y dejar que los semejantes que también sean felices.

“La vida es tan bonita y tan corta que a veces desperdiciando el tiempo mirando lo que hacen los otros en vez de aprovechar el tiempo y hacer lo que nos gusta hacer. Por eso mi consejo de corazón es que usted sea feliz y que dejen que los demás sean felices también. Cada uno tiene el derecho de tomar su decisión, de ser libre y hacer lo que le salga de los coj%^&*”, exhortó para dar paso a la canción “Caro”.

Vale destacar que fue un gran acierto de la producción el montaje 360, que contó con una extensa tarima en forma de cruz (a tono con el concepto creativo del artista) y que se iluminaba al son de la música, que permitió una mejor visibilidad desde todos los ángulos y la cercanía de los artistas con el público.

El exponente urbano, que integró un cuerpo de baile compuesto por diez bailarinas, ofrecerá la última función el domingo, donde se espera que celebre sus 25 años de edad. Benito nació en San Juan, el 10 de marzo de 1994.

Luego continuará con su gira por varias ciudades en Estados Unidos, tales como: Miami, Portland, Seattle, Chicago, Austin, Mcallen, Odessa y El Paso, Texas, entre otras.

