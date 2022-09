Se lo partió â» Sharon Fonseca tuvo accidente jugando con su hija Blu Jerusalema (+FOTO)

Entornointeligente.com /

La joven venezolana y esposa del empresario italiano Gianluca Vacchi, la modelo Sharon Fonseca compartió una de las vivencias que tuvo junto a su hija. La joven madre de 27 años de edad recientemente reveló en un video en vivo en su cuenta de Instagram que tuvo un pequeño incidente mientras jugaba con su hija de 1 año de edad, agregando que aunque fue un pequeño incidente le dejó notorias y dolorosas consecuencias.

En este caso, la modelo contó a sus millones de espectadores «Para los que creen que no te puedes hacer daño con un niño… No es verdad. Tenemos que estar nosotras así también con los ojos abiertos, viendo cada movimiento Mi bebé con su hermosa cabecita, me ha dado un cabezazo, pero de golpe se paró y «pah»â€¦ Y mi cabeza quedó así como vibrando. Y miren, casi que me saca el diente. ¡Imagínate el dolor!».

Por último, sin pena alguna la famosa modelo y pareja del también DJ mostró ante la cámara como su diente quedó un poco partido, y aunque no es notorio a simple vista, será un pequeño detalle que tendrá que solucionar luego en el dentista.

