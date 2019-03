Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro no seguirá utilizando el dinero de los venezolanos para oprimir al pueblo.

La entrada ¡SE LAS CANTÓ! Guaidó sobre Cuba: “Se acabó el chantaje y el chuleo. No van a utilizar nuestro dinero para oprimir a nuestra gente” (+Video) se publicó primero en Maduradas.com .

Source link

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Siete países que renunciaron a Unasur ahora crean Prosur Google Play solo aceptará apps optimizadas para Android 9 Pie Next → El Tiempo Caracas 27 ° algo de nubes humidity: 69% wind: 2m/s E H 33 • L 32 31 ° Sun 31 ° Mon 31 ° Tue 34 ° Wed Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA La ‘venganza’ de Laura Pausini tras filtrarse su nueva canción marzo 23, 2019 admin Comentarios desactivados en La ‘venganza’ de Laura Pausini tras filtrarse su nueva canción CULTURA ‘Los días que vendrán’ y ‘Las niñas bien’ son las grandes triunfadoras marzo 23, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘Los días que vendrán’ y ‘Las niñas bien’ son las grandes triunfadoras CULTURA ‘Las niñas bien’ de los 80 llegan a la gran pantalla marzo 23, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘Las niñas bien’ de los 80 llegan a la gran pantalla CULTURA ‘Dolor y gloria’ el nuevo , el film más introspectivo de Almodóvar marzo 23, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘Dolor y gloria’ el nuevo , el film más introspectivo de Almodóvar

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com