Se lanzó Sergio Massa

Entornointeligente.com / El conductor del Frente Renovador y precandidato a presidente por Alternativa Federal, Sergio Massa, se presentó hoy como “la alternativa que los argentinos estaban esperando” al difundir sus “diez compromisos para la transformación de Argentina” y consideró que “fracasó Macri, no los argentinos”. Agregó que “se hacen los tristes o los enojados y levantan el tono. Es su nueva estrategia. Quieren esconder sus errores, disimular las consecuencias de sus decisiones políticas. No nos vamos a creer ese cuento”. Más adelante, señaló: “No podemos dejar que nos roben la esperanza. No podemos resignarnos ni bajar los brazos. Los argentinos tienen derecho a tener una esperanza, a querer otro Gobierno, a desear otras políticas”. Durante el acto, en el que fue el único orador, el ex diputado convocó al diálogo a los políticos de las fuerzas opositoras “sin exclusiones” para vencer a Cambiemos. El evento, denominado “Compromiso por la Argentina. 10 grandes acuerdos nacionales para ganar el futuro y el progreso”, se realizó en la Rural y contó con la presencia de dirigentes del Frente Renovador y del diputado porteño Marco Lavagna, hijo del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien podría ser un competidor en las internas presidenciales de Alternativa Federal. LINK ORIGINAL: Pagina 12

Entornointeligente.com