Se inició pago de bonos a docentes universitarios, pero dicen que cifras no cuadran – Medio de comunicación para la comunidad de Habla Hispana – Caraota Digital

Trabajadores de la educación superior en Venezuela comenzaron a recibir a partir de este martes, 16 de agosto, el pago del 100 % del bono vacacional y recreacional.

Está previsto que durante el resto de la semana todos los trabajadores universitarios irán recibiendo sus respetivas remuneraciones de manera progresiva.

No obstante, algunos usuarios en redes sociales han denunciado que el monto depositado no corresponde a lo que deberían recibir. En este sentido, afirmaron que las cuentas no coinciden con lo establecido por el instructivo ONAPRE.

PROTESTAS POR BONO VACACIONAL El pago del bono vacacional y recreacional fue un triunfo para los educadores que durante semanas protestaron en todo el país.

Las autoridades estatales pretendían pagar el bono de manera fraccionada hasta 2023. Por ello, los educadores decidieron salir a las calles, no solo para exigir sus derechos, sino también para protegerse de los efectos de la devaluación ante la hiperinflación que sufrirían sus remuneraciones.

LEA TAMBIÉN: ¿PRESIÓN? MADURO CAMBIA DIRECTIVOS DE LA ONAPRE EN MEDIO DE OLA DE PROTESTAS Ante esta situación, Nicolás Maduro removió a Marco Polo Cosenza de la dirección de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre); en su lugar designó a Jennifer Quintero de Barrios .

De igual forma, las ministras de Educación, Yelitze Santaella y Tibisay Lucena, aseguraron que llegaron a un acuerdo para cancelar el bono en su totalidad.

#Atención La rectora @jessydivo informa que ya fueron Ejecutadas las nóminas. En las próximas horas se comenzará a hacer efectivo el pago en las cuentas de cada trabajador, de los 95 días restantes del Bono Vacacional y Recreacional.

ASDELUZ ÚLTIMA HORA Ya inicio el pago del Bono Vacacional y Recreacional (95 dias),Mercantil y banesco ya abonaron, Pendiente con el resto de los bancos ,recuerden que este monto es un 50% del monto real ya que fue calculado con el instructivo ONAPRE

LA LUCHA CONTINÚA

