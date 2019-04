Se incendió y cayó la torre de la catedral de Notre Dame en París

Entornointeligente.com / La catedral de Notre Dame, uno de los símbolos de París más reconocidos en todo el mundo, comenzó a construirse en 1163 y se finalizó en 1345 y acoge cada año aproximadamente entre 13 y 14 millones de visitantes, según la propia catedral.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, suspendió un discurso programado para esta tarde y luego compartió un mensaje en Twitter expresando conmoción por el incendio de la monumental iglesia.

Según la agencia Reuters, que cita testigos presenciales, el techo del templo se ha caído completamente.

El ayuntamiento de la ciudad, por su parte, indicó que han iniciado una reunión de emergencia para estudiar la situación.

