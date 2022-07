SE HARTÓ â» Luis Olavarrieta tuvo un toma y dame con una seguidora de Twitter (+CAPTURAS)

Entornointeligente.com /

El periodista venezolano Luis Olavarrieta se confronto con una seguidora que criticó su trabajo a través de Twitter. Asimismo, la usuario le reclamó al comunicador social «No quiero hablar de ti pero ahora eres el que le lava la cara a todo el mundo» , por lo cual Olavarrieta no dudó en reprocharle a la mujer que lo único que hace como siempre, es su deber profesional, entrevistar. Por si fuera poco, Luis añadió a su mensaje «¿Por qué no muestras la tuya? ¿Por qué te escondes debajo de un suéter? Vives despotricándole la vida a todos con lo que no estás de acuerdo. ¿Tu agencia de publicidad quebró? ¿Por qué no le dedicas el tiempo que debes a tus padres? ¿Por qué vives todo el tiempo como amargada con la vida? «. Seguidamente, la seguidora que inició la pelea le respondió de nuevo al periodista y lo calificó de ser pasivo agresivo con su comentario, acusándolo de investigar su vida y exponerla al público. VER TAMBIÉN ※ Así reaccionó Yulbert tras descubrir a Marko viendo videos de mujeres sensuales en Tiktok (+CAPTURAS) Ahora bien, Olavarrieta aclaró que no es la primera vez que está seguidora le escribe con comentarios negativos, y añadió « Señora, hace una meses le escribí por privado muy educadamente, pidiéndole un poco más de mesura en sus comentarios. Usted tiene todo el derecho de ofenderme, de criticarme, de señalarme, pero yo también tengo derecho a defenderme. Mantenga La Paz conmigo y yo con usted». Finalmente, algunos usuarios apoyaron a Luis en la discusión y expresaron que está en todo su derecho a contestar a las críticas que le hacen, mientras que otros internautas no estuvieron de acuerdo con que ofendiera la señora y expusiera públicamente su vida privada ante miles de sus seguidores. Redacción Gossipvzla

