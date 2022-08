Se han detectado 35 apps maliciosas en Android. No dudes en eliminarlas

Entornointeligente.com /

Lo cierto es que últimamente los propietarios de un teléfono Android no ganan para disgustos. Hace poco se detectaron un buen número de aplicaciones maliciosas en Google Play . Y ahora, una agencia de seguridad informática ha avisado de la presencia de otras 35 apps en la tienda de aplicaciones de Google que deberías eliminar lo antes posible.

Tal y como han informado desde Bitdefender, se han detectado 35 nuevas apps maliciosas en Google Play , ya que han conseguido superar todos los filtros de seguridad que aplica el gigante con sede en Mountain View para prevenir posibles virus y malware.

Google Play vuelve a tener apps maliciosas: mucho cuidado No es para nada una buena noticia, más bien al contrario ya que los usuarios de un terminal Android ya no tienen la seguridad de que descargar apps en Google Play sea un entorno en el que evitarán virus y malware.

Hablamos de nada más y nada menos que 35 apps maliciosas dentro de Google Play y que deberías borrar de inmediato. Por suerte, desde Bitdefender ya se han puesto en contacto con el gigante de Internet para informarles sobre la existencia de estas apps maliciosas que, por desgracia, en su mayoría siguen disponibles para su descarga.

El método utilizado para ello es el que hemos visto varias veces: los atacantes suben la app sin malware para que pase todos los filtros de Google Play, y luego inyectan el malware a través de una actualización de la aplicación.

Y parece que les está funcionando muy bien, ya que algunas de las apps tienen más de 100.000 descargas , dejando claro que estamos ante una situación de alto riesgo. Te dejamos los datos de todas las apps maliciosas para que las desinstales lo antes posible.

Walls light – Wallpapers Pack Big Emoji – KeyboardGrad Wallpapers – 3D Backdrops Engine Wallpapers – Live & 3D Stock Wallpapers – 4K & HD EffectMania – Photo Editor Art Filter – Deep Photoeffec Fast Emoji KeyboardCreate Sticker for Whatsapp Math Solver – Camera Helper Photopix Effects – Art Filter Led Theme – Colorful Keyboard Keyboard – Fun Emoji, Sticker Smart Wifi My GPS Location Image Warp Camera Art Girls Wallpaper HD Cat Simulator Smart QR Creator Colorize Old Photo GPS Location Finder Girls Art Wallpaper Smart QR ScannerGPS Location Maps Volume Control Secret Horoscope Smart GPS Location Animated Sticker Master Personality Charging Show Sleep Sounds QR Creator Media Volume Slider Secret Astrology Colorize Photos Phi 4K Wallpaper – Anime HD Un listado de lo más completo y que deja en muy mal lugar a Google y su tienda de aplicaciones. Si has instalado alguna de estas apps, deberías borrarlas lo antes posible y, antes de instalar más apps de Google Play, piénsatelo dos veces porque la cosa no está para confiar en la fiabilidad de la tienda de aplicaciones para Android.

