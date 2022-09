¡SE HACE MAYOR! Mike Tyson revela cuál es su enfermedad que le obliga a usar silla de ruedas

Entornointeligente.com /

El exboxeador estadounidense Mike Tyson ha revelado que padece una rara enfermedad, conocida como ‘ciática’, que a veces le obliga a estar en silla de ruedas.

Durante una reciente entrevista con Newsmax TV, Tyson abordó su «único problema de salud», tras haber generado preocupación entre sus seguidores el mes pasado, después de que fueran difundidas en Internet unas fotografías suyas en silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Miami.

«Tengo ciática, de vez en cuando me da un ataque», dijo el excampeón de los pesos pesados, de 56 años. «Cuando se dispara, no puedo ni hablar. Gracias a Dios es el único problema de salud que tengo», agregó.

La ciática es un dolor que viaja a lo largo del nervio ciático, que va desde la parte baja de la espalda por una o ambas piernas, hasta los pies. «Me siento espléndido ahora», indicó. «Todo el mundo en mi casa está realmente bendecido y todos estamos muy agradecidos por lo que tenemos», agregó.

Former heavyweight boxing champion Mike Tyson’s health failing him and says his ‘expiration date may come really soon’ Mike Tyson is pictured in a wheelchair at Miami Airport, raising new fears for his health amid problems with sciatica. pic.twitter.com/ITHHAwfJQK

— Zedbugs (@Zedbugs1) August 17, 2022

RT

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com