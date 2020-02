Se hacía pasar por ginecólogo para tocar a sus víctimas y ahora está bien preso en Caracas

Entornointeligente.com /

Un sujeto identificado como Yomari Fajardo Tovar , de 67 años, fue arrestado por miembros de la Delegación Municipal Valle-Coche por cometer delitos como actos lascivos y usurpación de funciones .

La aprehensión del delincuente fue realizada en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud de la parroquia capitalina de Coche, luego de que varias víctimas interpusieron denuncias.

Según el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, Fajardo Tovar se hacía pasar como médico internista y ginecólogo, realizando ecos y citologías , para posteriormente tocar de forma indecorosa a sus víctimas.

Posterior a la detención, Fajardo Tovar fue verificado ante el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) y posee una solicitud por la Delegación Municipal Maracay por el delito de estafa.

Rico informó que el detenido fue puesto a las orden de la Fiscalía 22. a del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

(LaIguana.TV)

