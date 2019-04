Se ha presentado el nuevo tráiler de la historia de Chernobylite

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Si os gustan los survival horror en primera persona con atmósferas inmersivas, ya os podéis disfrutar el tráiler de la historia de Chernobylite. Ya os hemos hablado en más de una ocasión, del nuevo trabajo de los creadores de Get Even. La pinta que tiene este nuevo proyecto es espectacular, y la ambientación parece muy conseguida. Ahora con motivo del lanzamiento de su campaña de Kickstarter, han decidido regalarnos el tráiler de la historia de Chernobylite.

Ya que el juego de Farm 51 parece avanzar de modo correcto, sus creadores han pensado que ya era el momento de abrir la campaña de financiación del título. Por ello, nos han mostrado un avance más completo y con nuevas escenas. De este modo, esperan lograr su objetivo de recaudación de 90.000 euros con los que podrían terminar su obra.

Además como aliciente para cualquiera que se decida a aportar algo, tienen ya preparada una demo con entre una y dos horas de juego. Eso sí, será de una versión pre-alpha, así que no se corresponderá con la calidad final del título.

Recordamos que en el juego, tendremos que visitar la devastada ciudad de Prípyat. Esta, se encuentra dentro del área de exclusión tras el accidente nuclear de 1986. La catástrofe es de tal magnitud, que se calcula que la radiación no desaparecerá de allí hasta dentro de unos 20.000 años. Nuestro protagonista, llega allí 30 años después del suceso con la esperanza de encontrar a nuestra novia perdida. Lo malo es que debido a una peligrosa sustancia que surgió como resultado de la explosión, la contaminación del lugar sigue en aumento.

Chernobylite no tiene aún ninguna fecha de lanzamiento prevista. Ni siquiera es seguro que se lance este año. De momento tienen que lograr su objetivo de Kickstarter, aunque el estudio es optimista sobre ello. Os iremos informando sobre la marcha, culpables.

Allons-y!

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Médicos descuidaron 200 casos de dengue en Santander Niña llorando en la frontera de EE.UU., la foto del año para World Press Photo Next → You May Also Like Crear imágenes del agujero negro es comprender la formación del universo: Astrólogo abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Crear imágenes del agujero negro es comprender la formación del universo: Astrólogo Pence explicó las sanciones contra el petróleo venezolano abril 6, 2019 admin Comentarios desactivados en Pence explicó las sanciones contra el petróleo venezolano Ya cesó la usurpación en la OEA, pronto se cesará en Venezuela abril 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Ya cesó la usurpación en la OEA, pronto se cesará en Venezuela El Tiempo Caracas 21 ° algo de nubes humidity: 88% wind: 1m/s NE H 21 • L 21 30 ° Sat 27 ° Sun 28 ° Mon 29 ° Tue Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA ‘Crepúsculo’ en versión Generación Z abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘Crepúsculo’ en versión Generación Z CULTURA “En mi casa no entra el personaje, sólo el papá y el marido” abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en “En mi casa no entra el personaje, sólo el papá y el marido” CULTURA Inauguran edición número XIII de Bienal de La Habana en Cuba | Noticias abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Inauguran edición número XIII de Bienal de La Habana en Cuba | Noticias CULTURA Foto de niña hondureña en frontera de EE.UU. gana el World Press Photo | Noticias abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Foto de niña hondureña en frontera de EE.UU. gana el World Press Photo | Noticias

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com