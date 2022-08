Se ganó la lotería en Oregón pero sus perros le jugaron el peor de los infortunios

Entornointeligente.com /

Es muy común que los perros destrocen o mastiquen cualquier papel que se topen de frente, incluido un billete de lotería ganador.

Esa experiencia la vivió una pareja de Salem conformada por Nathan y Rachael Lamet, quienes recientemente hallaron un billete de lotería de Oregon masticado por alguno de sus perros.

«Por alguna razón, dejamos el boleto en el sofá y les supo delicioso. Me acosté y cuando me desperté, estaba mordido hasta el punto de que pensé que no se podía revisar», comentó Rachel.

De inmediato, la pareja acudió a las oficinas de la lotería de Oregon, con todos los trozos del billete masticado por sus perros, acompañado de una foto de las mascotas y una nota escrita en donde, de manera divertida, contaron lo sucedido.

