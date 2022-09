Se forma la tormenta tropical Madeline frente a la costa occidental de México

Entornointeligente.com /

(CNN) — La tormenta tropical Madeline se formó en el océano Pacífico frente a la costa occidental de México el sábado por la tarde.

Con vientos máximos sostenidos de 72 km/h, la tormenta se encontraba a unos 450 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y ​​a 836 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, en la punta de Baja California.

Se espera que las bandas exteriores de la tormenta interactúen con los restos de la tormenta tropical Lester y produzcan aguaceros torrenciales. Más de 254 mm de lluvia son posibles en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

En áreas del sur de Nayarit y Jalisco, incluido Puerto Vallarta, los residentes podrían ver fuertes lluvias, ráfagas de viento y olas de hasta casi 4 metros de altura a lo largo de las costas.

Las lluvias de Lester y Madeline podrían provocar deslizamientos de tierra, elevar los niveles de agua en ríos y arroyos e inundar áreas bajas.

publicidad Se insta a los residentes a prestar atención a las advertencias del SMN (Servicio Meteorológico Nacional) y seguir las instrucciones de las autoridades estatales, dijo la Comisión Nacional del Agua de México. Se instó a los barcos a extremar las precauciones debido a los fuertes vientos y las olas en la costa.

Tropical Storm #Madeline forms over the eastern Pacific. There is a larger-than-normal amount of uncertainty in the track and intensity forecast at this time. Check https://t.co/Oy8uoeSibM for updates. pic.twitter.com/N56CcWJzHK

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) September 17, 2022

Lester ya se ha disipado sobre México, pero se espera que sus fuertes lluvias continúen en partes de la costa sur de México hasta el domingo, según el Centro Nacional de Huracanes.

Mientras tanto, se emitió una advertencia de huracán para Puerto Rico a medida que se acercaba la tormenta tropical Fiona el sábado, con posibles «inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida» en los próximos días, dijeron las autoridades.

Se esperaban condiciones de huracán en partes de Puerto Rico el domingo y posiblemente en las Islas Vírgenes de EE.UU. el sábado por la noche, según el Centro de Huracanes.

Nouran Salahieh de CNN contribuyó a este informe.

