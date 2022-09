Se forma la depresión tropical Once cerca de Cabo Verde

Entornointeligente.com /

Una nueva depresión tropical, la décimo primera de la actual temporada ciclónica en el Atlántico, se formó este miércoles al oeste de las islas africanas de Cabo Verde, aunque se prevé que sea de «corta duración», según indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Esta depresión «podría convertirse en una tormenta tropical de corta duración. Sin embargo, el debilitamiento es esperado para el final de esta semana (próxima), con el sistema disipando el sábado», detalló el observatorio con sede en Miami, Florida.

A las 15.00 GMT, el centro de la depresión tropical Once se localizó 1.110 km (690 millas) al oeste de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h (35 millas por hora). Once se mueve actualmente hacia el noroeste del Atlántico y el sistema se desplaza a una velocidad de 15 km/h (9 m/h).

«Hoy es posible un ligero fortalecimiento», según el NHC, en cuyo cono de trayectoria, el miércoles Once será una tormenta tropical y el viernes va a degradar nuevamente en una depresión. Por el momento Once no presenta amenaza alguna en tierra

