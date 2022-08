Se extienden las Fiestas Patrias: Congreso aprueba ley que declara feriado el próximo 16 de septiembre

Entornointeligente.com /

Con el objetivo que las personas puedan celebrar, descansar y desplazarse a lo largo del país, como también impulsar la reactivación económica de las actividades ligadas al turismo, la hotelería y la gastronomía, el Senado aprobó y despachó a ley declarar feriado el próximo viernes 16 de septiembre.

Con esto, la extensión de las Fiestas Patrias este año será una realidad.

El proyecto tardó exactamente dos semanas desde que ingresó al Congreso, en ese periodo se discutió en las comisiones de Trabajo y Hacienda de ambas Cámaras, se votó y finalmente, despachó a ley. En esta última instancia, la iniciativa fue respaldada de forma unánime por los senadores con 39 votos a favor.

En ese sentido, los días feriados por Fiestas Patrias serían los siguientes: el viernes 16, el domingo 18 y el lunes 19 de septiembre.

El Gobierno sostuvo que esta iniciativa no irrogará gasto fiscal directo , porque los costos que podrían haber respecto a la empleo público, se reasignarán en el mismo presupuesto.

Respecto a las consecuencias en la recaudación, se estima un impacto de $10.719 millones, lo cual equivale a un 0,004 puntos del PIB.

Descanso de los trabajadores e impulsar la reactivación La discusión en el Senado estuvo marcada por el derecho de los trabajadores al descanso y también, vieron esta iniciativa como un mecanismos para impulsar la reactivación de los rubros ligados al turismo.

En ese sentido, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la comisión de Hacienda , señaló que «este es un feriado en el que yo concuerdo, en este caso los beneficios son más que los daños. El mundo del turismo y las culturas son los principales beneficiarios, y es justo tenderles una mano porque han sido muy afectados por la pandemia».

Sin embargo, al igual que instancias anteriores, se volvió levantar la preocupación por no considerar feriado el día sábado 17, «me sigue sonando raro que el 17 de septiembre no sea feriado, no es un día laboral, pero para muchos sectores sí lo es. Entonces, genera un efecto algo extraño, porque un grupo de chilenos va a tener un fin de semana de cuatro días y otro grupo va a tener un día feriado, luego un día de trabajo y después, dos feriados», agregó el senador Coloma.

La senadora por el Partido Socialista, Isabel Allende, valoró positivamente la iniciativa y señaló que, «hay un gran número de trabajadores que va a tener un día más de descanso en una fecha tan querida como son las Fiestas Patrias».

Asimismo, añadió que «si bien, esto puede tener costos, es tremendamente relevante señalar las oportunidades que va a generar al turismo, la hotelería y la gastronomía que se vinieron abajo, al principio por la revuelta, pero principalmente por la pandemia».

En esa misma línea, el senador Matías Walker (DC) , comenzó su intervención declarando que «el turismo también es productividad».

«Esta será una gran oportunidad para los pequeños y medianos empresarios que sufrieron mucho producto de la pandemia y por falta de ingresos. Y por cierto, una gran oportunidad para los trabajadores para poder descansar con sus familias, en un año que ha sido bastante complejo», agregó.

LINK ORIGINAL: Emol

